Home | Fotbal | Campionatul Mondial 2026 | Carlo Ancelotti, anunț după zvonurile privind înlocuirea lui Neymar pentru Cupa Mondială

Carlo Ancelotti, anunț după zvonurile privind înlocuirea lui Neymar pentru Cupa Mondială

Daniel Işvanca Publicat: 30 mai 2026, 16:55

Comentarii
Carlo Ancelotti, anunț după zvonurile privind înlocuirea lui Neymar pentru Cupa Mondială

Neymar / Getty Images

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Naționala Braziliei va debuta în grupa de la Cupa Mondială contra selecționatei Marocului, iar Carlo Ancelotti a făcut un anunț important în ceea ce privește problemele medicale cu care se confruntă Neymar.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Concret, selecționerul „Selecao” a precizat faptul că fotbalistul celor de la Santos va fi recuperat pentru prima etapă a fazei grupelor și că nu va fi înlocuit de pe lista finală, așa cum s-a tot zvonit.

  • World Cup 2026 va avea loc în perioada 11 iunie – 19 iulie şi va fi transmis exclusiv în Universul Antena.

Neymar rămâne în lotul Braziliei pentru Cupa Mondială

Deși s-a zvonit că va fi înlocuit de Carlo Ancelotti din lotul pentru Campionatul Mondial, Neymar va fi în cele din urmă prezent la turneul final din SUA, deși a avut destul de multe probleme medicale.

Carlo Ancelotti a anunțat oficial că starul „Selecao” ar putea fi apt chiar și pentru partida cu naționala Marocului, primul din faza grupelor de la World Cup.

„Ne așteptăm ca Neymar să revină pentru primul meci contra Marocului sau în cel mai rău caz, la următorul meci. Nu vom schimba pe nimeni, aceștia sunt jucătorii aleși, nu schimb planurile”, a spus italianul.

Reclamă
Reclamă

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Se va califica FCSB în grupa de Conference League?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Filmul crimei de groază din Bacău. Micuțul de 5 ani i-a dat apă mamei, sperând că așa o salvează
Observator
Filmul crimei de groază din Bacău. Micuțul de 5 ani i-a dat apă mamei, sperând că așa o salvează
Top 10 țări din care provin echipele care au câștigat Champions League și Cupa Campionilor Europeni. Primul loc nu e o surpriză
Fanatik.ro
Top 10 țări din care provin echipele care au câștigat Champions League și Cupa Campionilor Europeni. Primul loc nu e o surpriză
20:07

LIVE TEXTPSG – Arsenal 0-1, în finala Champions League. Echipa lui Luis Enrique, în căutarea egalării
20:05

VideoJurnal Antena Sport | La viteză maximă
20:03

Controversă uriaşă în finala Champions League! Saka a atins mingea cu mâna în careu, dar nu s-a dictat penalty
20:03

VideoJurnal Antena Sport | Viitorul sună bine
20:00

VideoJurnal Antena Sport | Fotbal de colecție
19:58

VideoJurnal Antena Sport | Pancu și farmecul vieții
Vezi toate știrile
1 „L-aș vrea din toată inima! I-am spus că-l fac atacant!” Mutarea de vis anunțată de Becali după victoria cu Dinamo 2 Remarcatul lui Gigi Becali după ce FCSB s-a calificat în Conference League: “A dovedit că e fotbalist” 3 Becali n-a mai avut răbdare și face primul transfer: „Am primit oferta de la FCSB!” 4 Câţi bani şi câte puncte a obţinut Sorana Cîrstea, după calificarea în optimile de finală de la Roland Garros 2026 5 Gigi Becali a anunţat jucătorii care pleacă de la FCSB: “La revedere!” Primul fotbalist care a semnat 6 Primul jucător care pleacă de la Barcelona după transferul lui Anthony Gordon! Câți bani primesc catalanii
Citește și
Cele mai citite
Daniel Pancu taie în carne vie! Dobre, OUT de la Rapid. Alţi 5 fotbalişti sunt pe lista de plecăriDaniel Pancu taie în carne vie! Dobre, OUT de la Rapid. Alţi 5 fotbalişti sunt pe lista de plecări
Situație dramatică în Liga 1: clubul are mari probleme financiare și caută să-și vândă vedeteleSituație dramatică în Liga 1: clubul are mari probleme financiare și caută să-și vândă vedetele
Veste cruntă primită de CFR Cluj şi Steaua. Decizia anunţată de FIFAVeste cruntă primită de CFR Cluj şi Steaua. Decizia anunţată de FIFA
„L-aș vrea din toată inima! I-am spus că-l fac atacant!” Mutarea de vis anunțată de Becali după victoria cu Dinamo„L-aș vrea din toată inima! I-am spus că-l fac atacant!” Mutarea de vis anunțată de Becali după victoria cu Dinamo