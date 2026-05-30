Carlo Ancelotti, anunț după zvonurile privind înlocuirea lui Neymar pentru Cupa Mondială

Naționala Braziliei va debuta în grupa de la Cupa Mondială contra selecționatei Marocului, iar Carlo Ancelotti a făcut un anunț important în ceea ce privește problemele medicale cu care se confruntă Neymar.

Concret, selecționerul „Selecao” a precizat faptul că fotbalistul celor de la Santos va fi recuperat pentru prima etapă a fazei grupelor și că nu va fi înlocuit de pe lista finală, așa cum s-a tot zvonit.

Neymar rămâne în lotul Braziliei pentru Cupa Mondială

Deși s-a zvonit că va fi înlocuit de Carlo Ancelotti din lotul pentru Campionatul Mondial, Neymar va fi în cele din urmă prezent la turneul final din SUA, deși a avut destul de multe probleme medicale.

Carlo Ancelotti a anunțat oficial că starul „Selecao” ar putea fi apt chiar și pentru partida cu naționala Marocului, primul din faza grupelor de la World Cup.

„Ne așteptăm ca Neymar să revină pentru primul meci contra Marocului sau în cel mai rău caz, la următorul meci. Nu vom schimba pe nimeni, aceștia sunt jucătorii aleși, nu schimb planurile”, a spus italianul.