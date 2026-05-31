Home | Tenis | Roland Garros | Ilie Năstase, categoric despre parcursul Soranei Cîrstea la Roland Garros 2026: “Nu e adevărat”

Ilie Năstase, categoric despre parcursul Soranei Cîrstea la Roland Garros 2026: “Nu e adevărat”

Alex Masgras Publicat: 31 mai 2026, 15:26

Comentarii
Ilie Năstase, categoric despre parcursul Soranei Cîrstea la Roland Garros 2026: Nu e adevărat

Ilie Năstase / Antena Sport

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Sorana Cîrstea s-a calificat în sferturile de finală de la Roland Garros 2026, după victoria în faţa lui Xiyu Wang din China, scor 6-3, 7-6(4), după o oră şi 57 de minute de joc. Românca revine în primele opt jucătoare de la Paris după 17 ani.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Românca a anunţat că sezonul 2026 este ultimul din cariera sa. Coincidenţă sau nu, Cîrstea practică cel mai bun tenis al carierei, lucru care se vede şi în clasament. La 36 de ani, a ajuns pe locul 18 WTA, cea mai bună poziţie a sa.

Ilie Năstase, categoric despre parcursul Soranei Cîrstea la Roland Garros 2026: “Nu e adevărat”

Tocmai parcursul excelent din acest sezon i-a făcut pe mulţi să se întrebe dacă nu cumva Sorana Cîrstea s-a grăbit atunci când a decis să se retragă din activitate la finalul acestui sezon. În

“Eu, locul ei, nu aş… Nu te retragi când joci cel mai bun tenis. Numai ea ştie de ce se retrage, noi nu putem să ne dăm cu părerea. Numai ea poate să ne spună de ce se retrage. Eu nu m-aş retrage. Eu m-am retras la 38 de ani. Te retragi când vrei tu. I-am auzit pe unii că te retragi când joci cel mai bun tenis. Nu e adevărat”, a declarat Ilie Năstase, despre Sorana Cîrstea.

Românca aşteaptă acum adversara din sferturile de finală de la Paris, unde va juca împotriva câştigătoarei dintre Mirra Andreeva şi Jil Techmann. După victoria în faţa lui Wang, Cîrstea a vorbit pe teren cu Marion Bartoli şi a spus cum se simte în această perioadă extraordinară a carierei.

Reclamă
Reclamă

“Cred că a fost un meci bun, am jucat bine. Am condus cu set şi 5-2, dar dacă pierzi la acest nivel 1% din intensitate, plăteşti. Nu am făcut prea multe greşeli, ea a jucat foarte bine. Sunt fericită că am câştigat în două seturi, altfel ar fi fost şi mai greu.

Mereu mi-am zis că nu există o dată de expirare pentru ambiţie, iubesc în continuare acest sport. Mă bucur că am alături de mine familia, prieteni. Cred că societatea ne etichetează din cauza vârstei, cred că în viaţă eşti liber să faci ce vrei. Iată-mă aici şi vă mulţumesc pentru susţinere.

Cu trecerea timpului am pus mai puţină presiune pe mine. Încerc să joc punctele, nu să mă uit la scor, iar asta mă ajută. Am avut plăcerea să joc, să mă antrenezi (n.r. Marion Bartoli – râde), te ştiu foarte bine. Cred că sunt o jucătoare completă, pot ataca, mă pot apăra, sunt calmă. Mă bucur de tenis. Până la urma, cu toţii avem o pasiune şi pasiunea mea e tenisul şi sunt recunoscătoare pentru tot ce se întâmplă”, a declarat Sorana Cîrstea, după ce s-a calificat în sferturile de finală de la Roland Garros.

Românii îşi caută al doilea job ca să facă faţă scumpirilor. Domeniile cu angajări record şi salarii pe măsurăRomânii îşi caută al doilea job ca să facă faţă scumpirilor. Domeniile cu angajări record şi salarii pe măsură
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Se va califica FCSB în grupa de Conference League?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Locatarii blocului lovit de drona rusească la Galaţi se pot întoarce acasă. Ce problemă rămâne nerezolvată
Observator
Locatarii blocului lovit de drona rusească la Galaţi se pot întoarce acasă. Ce problemă rămâne nerezolvată
Fotbalist din SuperLiga, anchetat într-un dosar cu prejudiciu de 3,5 milioane de euro! Legătura cu mafia din Polonia
Fanatik.ro
Fotbalist din SuperLiga, anchetat într-un dosar cu prejudiciu de 3,5 milioane de euro! Legătura cu mafia din Polonia
18:14

Au refuzat România, însă Gică Hagi insistă. Jucătorii pe care “Regele” îi vrea sub tricolor
18:01

Gabriel a rupt tăcerea după penalty-ul decisiv ratat în finala Champions League: “Meritați să sărbătoriți”
17:43

LIVE VIDEOCanada – Norvegia, finala mică a Mondialului, e ACUM în AntenaPLAY! Finala mare, Elveţia – Finlanda, la 21:20
17:40

Nadia Comăneci și-a adus aminte de ea când a văzut performanța uluitoare a Soranei Cîrstea: “O faci pentru tine”
17:31

Sir Alex Ferguson, mesaj viral pentru şeful de la PSG după victoria cu Arsenal: “Echipă plictisitoare”
17:19

Eroii Campionatului Mondial | De la un scandal de pariuri la un triumf magistral. Luminile și umbrele lui Paolo Rossi
Vezi toate știrile
1 „L-aș vrea din toată inima! I-am spus că-l fac atacant!” Mutarea de vis anunțată de Becali după victoria cu Dinamo 2 Becali n-a mai avut răbdare și face primul transfer: „Am primit oferta de la FCSB!” 3 „Cea mai mare greșeală din istorie”. Scandal imens după faza încinsă din finala PSG – Arsenal 4 „A semnat deja”. Kennedy Boateng și-a găsit echipă, după plecarea de la Dinamo. Și Gigi Becali l-a ofertat 5 Primul jucător care pleacă de la Barcelona după transferul lui Anthony Gordon! Câți bani primesc catalanii 6 „El va fi noul antrenor!” Liverpool s-a mișcat rapid după demiterea lui Slot, anunțul e iminent!
Citește și
Cele mai citite
Daniel Pancu taie în carne vie! Dobre, OUT de la Rapid. Alţi 5 fotbalişti sunt pe lista de plecăriDaniel Pancu taie în carne vie! Dobre, OUT de la Rapid. Alţi 5 fotbalişti sunt pe lista de plecări
Veste cruntă primită de CFR Cluj şi Steaua. Decizia anunţată de FIFAVeste cruntă primită de CFR Cluj şi Steaua. Decizia anunţată de FIFA
Situație dramatică în Liga 1: clubul are mari probleme financiare și caută să-și vândă vedeteleSituație dramatică în Liga 1: clubul are mari probleme financiare și caută să-și vândă vedetele
„L-aș vrea din toată inima! I-am spus că-l fac atacant!” Mutarea de vis anunțată de Becali după victoria cu Dinamo„L-aș vrea din toată inima! I-am spus că-l fac atacant!” Mutarea de vis anunțată de Becali după victoria cu Dinamo