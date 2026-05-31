Sorana Cîrstea s-a calificat în sferturile de finală de la Roland Garros 2026, după victoria în faţa lui Xiyu Wang din China, scor 6-3, 7-6(4), după o oră şi 57 de minute de joc. Românca revine în primele opt jucătoare de la Paris după 17 ani.

Românca a anunţat că sezonul 2026 este ultimul din cariera sa. Coincidenţă sau nu, Cîrstea practică cel mai bun tenis al carierei, lucru care se vede şi în clasament. La 36 de ani, a ajuns pe locul 18 WTA, cea mai bună poziţie a sa.

Ilie Năstase, categoric despre parcursul Soranei Cîrstea la Roland Garros 2026: “Nu e adevărat”

Tocmai parcursul excelent din acest sezon i-a făcut pe mulţi să se întrebe dacă nu cumva Sorana Cîrstea s-a grăbit atunci când a decis să se retragă din activitate la finalul acestui sezon. În

“Eu, locul ei, nu aş… Nu te retragi când joci cel mai bun tenis. Numai ea ştie de ce se retrage, noi nu putem să ne dăm cu părerea. Numai ea poate să ne spună de ce se retrage. Eu nu m-aş retrage. Eu m-am retras la 38 de ani. Te retragi când vrei tu. I-am auzit pe unii că te retragi când joci cel mai bun tenis. Nu e adevărat”, a declarat Ilie Năstase, despre Sorana Cîrstea.

Românca aşteaptă acum adversara din sferturile de finală de la Paris, unde va juca împotriva câştigătoarei dintre Mirra Andreeva şi Jil Techmann. După victoria în faţa lui Wang, Cîrstea a vorbit pe teren cu Marion Bartoli şi a spus cum se simte în această perioadă extraordinară a carierei.