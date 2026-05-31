„E o nebunie! Acum 4 ani jucam în cartier, cu prietenii mei!” Lamine Yamal, cuvinte emoționante înainte de primul său Mondial

Spania este văzută ca una dintre favoritele la câștigarea Campionatului Mondial din această vară, iar unul dintre principalele argumente ale ibericilor este Lamine Yamal. Acesta va împlini 19 ani cu 6 zile înaintea finalei de pe MetLife Stadium din New Jersey și și-ar dori enorm să-și sărbătorească ziua pe teren.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

World Cup 2026, prima ediţie de Cupă Mondială care va avea la start 48 de echipe, va începe pe 11 iunie, urmând ca finala să se dispute pe 19 iulie. Toate meciurile de la turneul final găzduit de Statele Unite ale Americii, Canada şi Mexic vor fi transmise în Universul Antena.

Lamine Yamal visează la titlu mondial

Indisponibil pe final de sezon după o accidentare, Lamine Yamal a ajuns în cantonamentul naționalei și e pregătit să cucerească trofeul la care a visat încă de când era copil. Adică nu cu mult timp în urmă, după cum admite și el.

„În sfârșit a venit momentul. Cred că încă de când am câștigat EURO ne gândeam toți la ziua asta. Suntem extrem de motivați. Venim ca naționala campioană a Europei și mergem acolo să dăm totul. (nr. despre oboseala acumulată în sezon) Ajută mult faptul că urmează un Mondial. Parcă mintea uită toate meciurile din sezon. Sunt foarte entuziasmat și abia aștept să debutez.

Vom întâlni echipe foarte puternice. Dacă jucăm, de exemplu, cu Franța și eu sunt la nivel mare, dar echipa nu funcționează, nu avem nicio șansă. Tocmai de aceea sunt atât de optimist, pentru că avem o generație extraordinară. Poate una dintre cele mai bune ale Spaniei. Îl avem pe Rodri, câștigătorul Balonului de Aur. Oyarzabal mi se pare unul dintre cei mai buni atacanți de la Mondial. Pedri e un jucător pe care ador să-l văd. Iar poziție cu poziție avem fotbaliști incredibili. Cucurella, de exemplu, pare complet transformat după EURO. Și în poartă avem, probabil, cei mai buni trei portari.