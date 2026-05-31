„E o nebunie! Acum 4 ani jucam în cartier, cu prietenii mei!” Lamine Yamal, cuvinte emoționante înainte de primul său Mondial

Sebastian Ujica Publicat: 31 mai 2026, 15:44

Lamine Yamal a ratat finalul de sezon la Barcelona din cauza unei accidentări / Getty Images

Spania este văzută ca una dintre favoritele la câștigarea Campionatului Mondial din această vară, iar unul dintre principalele argumente ale ibericilor este Lamine Yamal. Acesta va împlini 19 ani cu 6 zile înaintea finalei de pe MetLife Stadium din New Jersey și și-ar dori enorm să-și sărbătorească ziua pe teren.

World Cup 2026, prima ediţie de Cupă Mondială care va avea la start 48 de echipe, va începe pe 11 iunie, urmând ca finala să se dispute pe 19 iulie. Toate meciurile de la turneul final găzduit de Statele Unite ale Americii, Canada şi Mexic vor fi transmise în Universul Antena.

Lamine Yamal visează la titlu mondial

Indisponibil pe final de sezon după o accidentare, Lamine Yamal a ajuns în cantonamentul naționalei și e pregătit să cucerească trofeul la care a visat încă de când era copil. Adică nu cu mult timp în urmă, după cum admite și el.

„În sfârșit a venit momentul. Cred că încă de când am câștigat EURO ne gândeam toți la ziua asta. Suntem extrem de motivați. Venim ca naționala campioană a Europei și mergem acolo să dăm totul. (nr. despre oboseala acumulată în sezon) Ajută mult faptul că urmează un Mondial. Parcă mintea uită toate meciurile din sezon. Sunt foarte entuziasmat și abia aștept să debutez.

Vom întâlni echipe foarte puternice. Dacă jucăm, de exemplu, cu Franța și eu sunt la nivel mare, dar echipa nu funcționează, nu avem nicio șansă. Tocmai de aceea sunt atât de optimist, pentru că avem o generație extraordinară. Poate una dintre cele mai bune ale Spaniei. Îl avem pe Rodri, câștigătorul Balonului de Aur. Oyarzabal mi se pare unul dintre cei mai buni atacanți de la Mondial. Pedri e un jucător pe care ador să-l văd. Iar poziție cu poziție avem fotbaliști incredibili. Cucurella, de exemplu, pare complet transformat după EURO. Și în poartă avem, probabil, cei mai buni trei portari.

În mintea mea simt că joc fotbal de 10 ani, dar în realitate sunt doar trei. Acum patru ani eram încă pe terenul din cartier, jucând cu prietenii mei. E o nebunie să te gândești că un copil care juca acolo a ajuns acum la un Campionat Mondial. De mii de ori mi-am imaginat asta (nr. să ridice Cupa). În camera mea sau după meciurile din cartier pe care le câștigam. Pentru mine, Cupa Mondială e cel mai mare lucru din fotbal” spune Yamal din cantonamentul naționalei.

Visul Mondialului era să se încheie pentru Lamine Yamal înainte să înceapă. A suferit o accidentare care i-a încheiat sezonul la Barcelona. El a povestit ce a gândit în acel moment. „Îmi amintesc perfect faza în care m-am accidentat. În sinea mea mă rugam să nu fie ceva serios, să fie doar o crampă sau orice altceva, pentru că Mondialul era atât de aproape. Știam că e o problemă musculară pe care nu o mai avusesem și mi-a fost teamă. Nu doar că aș putea rata turneul, ci și că aș putea reveni prea repede și să recidivez” spune Yamal.

Unul dintre cei mai faimoși adolescenți din lume, Yamal nu se împacă atât de bine cu acest statut: „Mi-ar plăcea enorm să pot ieși liniștit la o cafea sau la o plimbare prin Barcelona fără să mă recunoască nimeni. Cred că e singurul lucru cu adevărat greu din viața noastră” a mai spus Yamal.

