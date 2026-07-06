Carlo Ancelotti și-a decis viitorul, după ce Brazilia a fost eliminată de la Mondial. Ce se întâmplă cu selecționerul

Carlo Ancelotti a făcut anunțul momentului, după eliminarea Braziliei de la Campionatul Mondial. Italianul și-a decis viitorul.
Brazilia a fost eliminată de Norvegia în optimile Campionatului Mondial din 2026. Cu scorul de 2-1 s-au impus vikingii lui Erling Haaland, în meciul jucat la New Jersey.
Carlo Ancelotti nu pleacă de la naționala Braziliei după eliminarea de la Mondial
Inițial, Carlo Ancelotti nu a dorit să vorbească cu presa după meciul cu Norvegia. La flash interviu a participat fiul selecționerului, însă italianul și-a făcut apariția la conferința de presă.
În cadrul acesteia, Don Carlo a anunțat că nu va părăsi selecționata braziliană. Iată declarațiile selecționerului:
„Trebuie să continuăm să muncim, să ne îmbunătățim și să găsim noi idei. Cred că această înfrângere nu reprezintă un final, reprezintă începutul unui nou ciclu”, a spus Carlo Ancelotti, citat de Fabrizio Romano.
🚨🇧🇷 Carlo Ancelotti confirms he will NOT leave Brazil job: “We must continue to work and improve, and find new ideas. I believe that 𝐭𝐡𝐢𝐬 𝐥𝐨𝐬𝐬 𝐢𝐬 𝐧𝐨𝐭 𝐭𝐡𝐞 𝐞𝐧𝐝, but the beginning of a new cycle”. pic.twitter.com/6mXLG4LMYd
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 5, 2026
OFICIAL | Neymar se retrage de la naționala Braziliei
Neymar a anunțat că se retrage de la echipa națională a Braziliei după ce sud-americanii au fost eliminați de la Cupa Mondială de către Norvegia. Superstarul brazilian pune astfel capăt unei cariere de 16 ani în tricoul “Selecao”, în care a marcat 80 de goluri în 130 de meciuri.
Parcursul lui Neymar la echipa națională s-a încheiat în mod oficial. Anunțul a fost făcut de jucătorul lui Santos după ce “Selecao” a fost învinsă în optimile de finală de la Cupa Mondială de către Norvegia, la capătul unui meci în care Haaland a marcat de două ori, iar decarul Braziliei a redus din diferență de la punctul cu var în prelungiri.
„Am încercat. Am încercat. Am început aici la MetLife Stadium și închei aici. S-a terminat acum”, a fost declarația prin care Neymar și-a pus capăt carierei de la echipa națională pe care a început-o așa cum a menționat și el, pe arena din New York/New Jersey, într-un amical contra SUA pe 10 august 2010.
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