Carlo Ancelotti și-a decis viitorul, după ce Brazilia a fost eliminată de la Mondial. Ce se întâmplă cu selecționerul

Carlo Ancelotti a făcut anunțul momentului, după eliminarea Braziliei de la Campionatul Mondial. Italianul și-a decis viitorul.

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Brazilia a fost eliminată de Norvegia în optimile Campionatului Mondial din 2026. Cu scorul de 2-1 s-au impus vikingii lui Erling Haaland, în meciul jucat la New Jersey.

Carlo Ancelotti nu pleacă de la naționala Braziliei după eliminarea de la Mondial

Inițial, Carlo Ancelotti nu a dorit să vorbească cu presa după meciul cu Norvegia. La flash interviu a participat fiul selecționerului, însă italianul și-a făcut apariția la conferința de presă.

În cadrul acesteia, Don Carlo a anunțat că nu va părăsi selecționata braziliană. Iată declarațiile selecționerului:

„Trebuie să continuăm să muncim, să ne îmbunătățim și să găsim noi idei. Cred că această înfrângere nu reprezintă un final, reprezintă începutul unui nou ciclu”, a spus Carlo Ancelotti, citat de Fabrizio Romano.