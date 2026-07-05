Mexic – Anglia LIVE VIDEO (03:00), pe Antena 1 și AntenaPLAY. „Arde” Azteca

Naționala Mexicului încearcă să producă marea surpriză și să se califice în faza sferturilor de finală la Campionatul Mondial. Una dintre gazdele competiției înfruntă naționala Angliei, meciul fiind transmis în direct pe Antena 1 și AntenaPLAY.

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Mexicanii au patru victorii consecutive la acest turneu final și ar putea stabili o performanță impresionantă pe cea mai importantă scenă a fotbalului.

Mexic – Anglia LIVE VIDEO (03:00), pe Antena 1 și AntenaPLAY

După ce a trecut cu mari emoții de selecționata RD Congo, naționala Angliei mai are de trecut un hop spre faza sferturilor de finală la Campionatul Mondial.

Gruparea antrenată de Thomas Tuchel înfruntă Mexicul, una dintre cele mai în formă selecționate de la acest turneu final, cu victorii pe linie în cele patru meciuri disputate.

Echipele probabile la Mexic – Anglia