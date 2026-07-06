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Neymar se retrage de la naționala Braziliei după eliminarea de la Cupa Mondială: “S-a terminat”

Andrei Nicolae Publicat: 6 iulie 2026, 2:22

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Neymar se retrage de la naționala Braziliei după eliminarea de la Cupa Mondială: S-a terminat

Neymar, după eliminarea Braziliei / Profimedia

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Neymar a anunțat că se retrage de la echipa națională a Braziliei după ce sud-americanii au fost eliminați de la Cupa Mondială de către Norvegia. Superstarul brazilian pune astfel capăt unei cariere de 16 ani în tricoul “Selecao”, în care a marcat 80 de goluri în 130 de meciuri.

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Parcursul lui Neymar la echipa națională s-a încheiat în mod oficial. Anunțul a fost făcut de jucătorul lui Santos după ce “Selecao” a fost învinsă în optimile de finală de la Cupa Mondială de către Norvegia, la capătul unui meci în care Haaland a marcat de două ori, iar decarul Braziliei a redus din diferență de la punctul cu var în prelungiri.

OFICIAL | Neymar se retrage de la naționala Braziliei

Am încercat. Am încercat. Am început aici la MetLife Stadium și închei aici. S-a terminat acum“, a fost declarația prin care Neymar și-a pus capăt carierei de la echipa națională pe care a început-o așa cum a menționat și el, pe arena din New York/New Jersey, într-un amical contra SUA pe 10 august 2010.

De atunci, Neymar a adunat în tricoul Braziliei 130 de meciuri, fără să își treacă în cont însă vreun titlu mondial sau continental. Singurele distincții cucerite de mijlocașul de 34 de ani alături de prima reprezentativă au fost Cupa Confederațiilor din 2013 și medalia de aur la Jocurile Olimpice de la Rio de Janeiro din 2016.

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În 2021, Brazilia a ajuns în finala Copa America, însă a fost învinsă de marea rivală Argentina. La World Cup, cu Neymar în echipă, “Selecao” a fost eliminată în 2014 în semifinale, în 2018 și în 2022 în sferturi, iar acum în optimi.

Neymar se retrage de la prima reprezentativă a Braziliei ca fiind golgheterul all-time al “Selecao”, cu 80 de goluri, și al doilea cel mai selecționat jucător, cu 130 de meciuri, după Cafu (143).

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