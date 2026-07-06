Neymar se retrage de la naționala Braziliei după eliminarea de la Cupa Mondială: “S-a terminat”

Neymar a anunțat că se retrage de la echipa națională a Braziliei după ce sud-americanii au fost eliminați de la Cupa Mondială de către Norvegia. Superstarul brazilian pune astfel capăt unei cariere de 16 ani în tricoul “Selecao”, în care a marcat 80 de goluri în 130 de meciuri.

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Parcursul lui Neymar la echipa națională s-a încheiat în mod oficial. Anunțul a fost făcut de jucătorul lui Santos după ce “Selecao” a fost învinsă în optimile de finală de la Cupa Mondială de către Norvegia, la capătul unui meci în care Haaland a marcat de două ori, iar decarul Braziliei a redus din diferență de la punctul cu var în prelungiri.

OFICIAL | Neymar se retrage de la naționala Braziliei

“Am încercat. Am încercat. Am început aici la MetLife Stadium și închei aici. S-a terminat acum“, a fost declarația prin care Neymar și-a pus capăt carierei de la echipa națională pe care a început-o așa cum a menționat și el, pe arena din New York/New Jersey, într-un amical contra SUA pe 10 august 2010.

🚨🚨 BREAKING: Neymar announces his RETIREMENT FROM INTERNATIONAL FOOTBALL. 👋🏼🇧🇷

“I tried. I tried. It started here at Met Life stadium and I finished here. It is now over”, Ney said after the game.

His story with the Brazilian national team is over. pic.twitter.com/vPIFflyJHq

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 5, 2026

De atunci, Neymar a adunat în tricoul Braziliei 130 de meciuri, fără să își treacă în cont însă vreun titlu mondial sau continental. Singurele distincții cucerite de mijlocașul de 34 de ani alături de prima reprezentativă au fost Cupa Confederațiilor din 2013 și medalia de aur la Jocurile Olimpice de la Rio de Janeiro din 2016.