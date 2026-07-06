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Marquinhos și-a turnat cenușă în cap, după Brazilia – Norvegia 1-2: „Este inexplicabil”

Alex Ioniță Publicat: 6 iulie 2026, 2:47

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Marquinhos și-a turnat cenușă în cap, după Brazilia – Norvegia 1-2: Este inexplicabil”

Getty Images

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Căpitanul Braziliei, Marquinhos, a cerut scuze poporului brazilian, după eliminarea în optimile Cupei Mondiale, în urma înfrângerii cu Norvegia, scor 2-1.

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Este cea mai lungă perioadă fără titlu din istoria Braziliei (24 de ani) şi cel mai slab rezultat al „Auriverdes” din 1990, când au fost eliminaţi încă din optimile de finală.

Ce a spus Marquinhos după Brazilia – Norvegia 12-

„Este inexplicabil. Trebuie să acceptăm acest eşec şi să ne facem autocritica. Astăzi începe un nou ciclu”, a explicat căpitanul echipei Braziliei, notează news.ro.

„Am ratat multe ocazii pe care le-am avut, am avut un penalty (parat de portarul norvegian în prima repriză, n.r.) şi alte şanse. La Cupa Mondială, cel care comite cele mai puţine greşeli ajunge să se califice în faza următoare”, a declarat fundaşul central al Braziliei şi al echipei Paris SG, în vârstă de 32 de ani.

„Acum trebuie să ne asumăm responsabilitatea, eu în calitate de căpitan. Noi, jucătorii cu cea mai mare experienţă, trebuie să ne asumăm vina, pentru ca generaţiile viitoare să poată lucra cu mai multă linişte”, a spus el.

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„Trebuie să avem răbdare cu tinerii jucători. Îmi cer scuze poporului brazilian pentru acest moment. Vom munci pentru a realiza lucruri măreţe la următoarea Cupă. Trebuie să învăţăm din greşelile noastre; cei care vor rămâne trebuie să lucreze cu următoarele generaţii (…) Vor fi patru ani (până la Cupa Mondială din 2030, n.r.) în care aceştia să poată munci şi să realizeze lucruri măreţe la următoarea Cupă Mondială”, a concluzionat el.

Brazilia a fost eliminată fără glorie de Norvegia, cu doar 35% din posesia mingii. Cu toate acestea, a avut ocazii să preia conducerea, printr-un penalti (apărat) în prima repriză şi o ocazie unu la unu ratată complet de Endrick la începutul reprizei a doua. A fost învinsă de două goluri marcate de Erling Haaland pe finalul meciului. Neymar a redus diferenţa de la 1-2 printr-un penalty în ultimele secunde ale prelungirilor.

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