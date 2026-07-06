Marquinhos și-a turnat cenușă în cap, după Brazilia – Norvegia 1-2: „Este inexplicabil”

Căpitanul Braziliei, Marquinhos, a cerut scuze poporului brazilian, după eliminarea în optimile Cupei Mondiale, în urma înfrângerii cu Norvegia, scor 2-1.

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Este cea mai lungă perioadă fără titlu din istoria Braziliei (24 de ani) şi cel mai slab rezultat al „Auriverdes” din 1990, când au fost eliminaţi încă din optimile de finală.

Ce a spus Marquinhos după Brazilia – Norvegia 12-

„Este inexplicabil. Trebuie să acceptăm acest eşec şi să ne facem autocritica. Astăzi începe un nou ciclu”, a explicat căpitanul echipei Braziliei, notează news.ro.

„Am ratat multe ocazii pe care le-am avut, am avut un penalty (parat de portarul norvegian în prima repriză, n.r.) şi alte şanse. La Cupa Mondială, cel care comite cele mai puţine greşeli ajunge să se califice în faza următoare”, a declarat fundaşul central al Braziliei şi al echipei Paris SG, în vârstă de 32 de ani.

„Acum trebuie să ne asumăm responsabilitatea, eu în calitate de căpitan. Noi, jucătorii cu cea mai mare experienţă, trebuie să ne asumăm vina, pentru ca generaţiile viitoare să poată lucra cu mai multă linişte”, a spus el.