OFICIAL | Real Madrid a rezolvat al treilea transfer al verii. L-a cumpărat pe Denzel Dumfries de la Inter

După ce i-a transferat pe Ibrahima Konate și Marc Cucurella, Real Madrid a oficializat duminică al treilea transfer din această vară. Gruparea antrenată de Jose Mourinho a plătit clauza de reziliere a lui Denzel Dumfries.

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Jucătorul preferat al lui Cristi Chivu la Inter va îmbrăca tricoul „los blancos” în următoarele patru sezoane, semnând un contract valabil până la data de 30 iunie 2030.

Real Madrid l-a transferat pe Denzel Drumfries

Real Madrid a achitat clauza de reziliere a lui Denzel Dumfries și l-a transferat pe fotbalistul olandez care a evoluat pentru Inter Milano în ultimele cinci sezoane.

Vicecampioana Spaniei a achitat suma de 25 de milioane de euro pentru aducerea jucătorului solicitat de Jose Mourinho, care vrea să mizeze mai mult pe experiență în sezonul următor.

„Real Madrid C.F. și Inter Milano au ajuns la un acord pentru transferul lui Denzel Dumfries, care se alătură clubului nostru pentru următoarele patru sezoane, până la data de 30 iunie 2030”, se arată în comunicatul oficial al celor de la Real Madrid.