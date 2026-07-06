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Mesajul lui Haaland după ce a eliminat-o pe Brazilia de la Cupa Mondială: “Sincer, nu ştiu ce fac”

Mihai Alecu Publicat: 6 iulie 2026, 2:30

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Mesajul lui Haaland după ce a eliminat-o pe Brazilia de la Cupa Mondială: Sincer, nu ştiu ce fac

Erling Haaland a vorbit după victoria Norvegiei cu Brazilia. Foto: Getty Images

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Erling Haaland a fost decisiv pentru Norvegia în victoria cu Brazilia, 2-1, din optimile Cupei Mondiale, marcând de două ori pentru nordici în repriza secundă a partidei de la New York.

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Atacantul de la Manchester City continuă astfel turneul de excepţie pe care îl are, având minim câte o reuşită în fiecare partidă în care a evoluat până acum la Cupa Mondială 2026.

Mesajul transmis de Erling Haaland după victoria Norvegiei cu Brazilia

Norvegianul a vorbit despre forma excelentă pe care o are şi recunoscut că nu face nimic special pentru a fi decisiv în meciurile de la Cupa Mondială. Haaland a vorbit despre dorinţa pe care o are de a marca la fiecare meci şi secretul care îl ajută în îndeplinirea acestui obiectiv.

“Mi-am atins vârful de formă de câteva ori în acest turneu, dar mereu vine ceva şi mai bun. Dacă am o ocazie sau două, de obicei marchez. Sincer, nu ştiu ce fac exact, dar ăsta este stilul meu de joc. Viaţa mea este despre a marca goluri. Totul este despre a rămâne concentrat, iar când ocazia apare, ştiu exact ce trebuie să fac”, a spus Erling Haaland.

Erling Haaland scrie istorie pentru Norvegia la Cupa Mondială

Erling Haaland este primul debutant de la o Cupă Mondială care marchează minim 7 goluri de la Gerd Muller, din 1970, cel care înscria de 8 ori pentru Germania de Vest. De altfel, jucătorul de la Manchester City este printre cei mai buni marcatori ai competiţiei din acest an.

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El este la egalitatea în clasamentul golgheterilor cu Kylian Mbappe şi Leo Messi, care au de asemenea 7 goluri marcate. Haaland a transmis un mesaj simbolic pe reţelele sociale după fluierul final al confruntării cu Brazilia.

“A meritat aşteptarea de 28 de ani”, a postat atacantul pe reţelele sociale.

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