Mesajul lui Haaland după ce a eliminat-o pe Brazilia de la Cupa Mondială: “Sincer, nu ştiu ce fac”

Erling Haaland a fost decisiv pentru Norvegia în victoria cu Brazilia, 2-1, din optimile Cupei Mondiale, marcând de două ori pentru nordici în repriza secundă a partidei de la New York.
Atacantul de la Manchester City continuă astfel turneul de excepţie pe care îl are, având minim câte o reuşită în fiecare partidă în care a evoluat până acum la Cupa Mondială 2026.
Mesajul transmis de Erling Haaland după victoria Norvegiei cu Brazilia
Norvegianul a vorbit despre forma excelentă pe care o are şi recunoscut că nu face nimic special pentru a fi decisiv în meciurile de la Cupa Mondială. Haaland a vorbit despre dorinţa pe care o are de a marca la fiecare meci şi secretul care îl ajută în îndeplinirea acestui obiectiv.
“Mi-am atins vârful de formă de câteva ori în acest turneu, dar mereu vine ceva şi mai bun. Dacă am o ocazie sau două, de obicei marchez. Sincer, nu ştiu ce fac exact, dar ăsta este stilul meu de joc. Viaţa mea este despre a marca goluri. Totul este despre a rămâne concentrat, iar când ocazia apare, ştiu exact ce trebuie să fac”, a spus Erling Haaland.
Erling Haaland scrie istorie pentru Norvegia la Cupa Mondială
Erling Haaland este primul debutant de la o Cupă Mondială care marchează minim 7 goluri de la Gerd Muller, din 1970, cel care înscria de 8 ori pentru Germania de Vest. De altfel, jucătorul de la Manchester City este printre cei mai buni marcatori ai competiţiei din acest an.
El este la egalitatea în clasamentul golgheterilor cu Kylian Mbappe şi Leo Messi, care au de asemenea 7 goluri marcate. Haaland a transmis un mesaj simbolic pe reţelele sociale după fluierul final al confruntării cu Brazilia.
“A meritat aşteptarea de 28 de ani”, a postat atacantul pe reţelele sociale.
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