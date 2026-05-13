„Îngerul” cu un picior mai scurt care a câștigat două Cupe Mondiale: „Nimeni nu a făcut mai mulți oameni fericiți!”

Deși nu a atins niciodată faima lui Pelé, alături de care a cucerit două Cupe Mondiale, brazilianul Manuel Francisco dos Santos, zis „Garrincha”, a fost unul dintre cei mai tehnici fotbaliști din istoria turneelor finale.

Născut cu piciorul drept mai scurt cu șase centimetri decât cel stâng și cu coloana vertebrală diformă, Garrincha a contrazis previziunile medicilor, care spuneau că nu va putea niciodată merge normal. Mai mult decât atât, s-a transformat într-unul dintre cei mai buni dribleuri din câți au existat vreodată.

Garrincha a început târziu cariera profesionistă, dar asta nu l-a împiedicat să atingă cele mai înalte culmi și să-și câștige porecla de „Îngerul cu picioare strâmbe”. S-a remarcat la Botafogo, ca extremă dreapta explozivă, până în punctul în care a fost chemat la echipa națională, prima oară în 1955.

Nu era deloc „prieten” cu disciplina, ba dimpotrivă. Încă din adolescență, făcea exces de alcool și pierdea nopțile la petreceri. Dar, cu mingea la picior, micuțul de 1,69 metri era din altă lume. „Mingea e ca o femeie. Trebuie s-o curtezi, să fii tandru cu ea. Dacă faci asta, ea se va întoarce mereu la tine”, romantiza Garrincha relația lui cu balonul rotund.

Convocat pentru Mondialul din 1958, Garrincha a ratat primele două meciuri ale Braziliei. Cu zece zile înaintea turneului din Suedia, într-un amical cu Fiorentina, brazilianul a driblat pe toată lumea, a oprit mingea pe linia porții, dar n-a marcat direct. S-a întors, a mai driblat un adversar și abia apoi a trimis în plasă! Această „ghidușie” l-a scos din sărite pe selecționerul Vicente Feola, care l-a lăsat pe bancă.