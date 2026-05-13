„Îngerul” cu un picior mai scurt care a câștigat două Cupe Mondiale: „Nimeni nu a făcut mai mulți oameni fericiți!”

Ionuţ Axinescu Publicat: 13 mai 2026, 16:21

Garrincha / FIFA

Deși nu a atins niciodată faima lui Pelé, alături de care a cucerit două Cupe Mondiale, brazilianul Manuel Francisco dos Santos, zis „Garrincha”, a fost unul dintre cei mai tehnici fotbaliști din istoria turneelor finale.

Născut cu piciorul drept mai scurt cu șase centimetri decât cel stâng și cu coloana vertebrală diformă, Garrincha a contrazis previziunile medicilor, care spuneau că nu va putea niciodată merge normal. Mai mult decât atât, s-a transformat într-unul dintre cei mai buni dribleuri din câți au existat vreodată.

Garrincha: „Mingea e ca o femeie. Trebuie s-o curtezi, să fii tandru cu ea!”

Garrincha a început târziu cariera profesionistă, dar asta nu l-a împiedicat să atingă cele mai înalte culmi și să-și câștige porecla de „Îngerul cu picioare strâmbe”. S-a remarcat la Botafogo, ca extremă dreapta explozivă, până în punctul în care a fost chemat la echipa națională, prima oară în 1955.

Nu era deloc „prieten” cu disciplina, ba dimpotrivă. Încă din adolescență, făcea exces de alcool și pierdea nopțile la petreceri. Dar, cu mingea la picior, micuțul de 1,69 metri era din altă lume. „Mingea e ca o femeie. Trebuie s-o curtezi, să fii tandru cu ea. Dacă faci asta, ea se va întoarce mereu la tine”, romantiza Garrincha relația lui cu balonul rotund.

Convocat pentru Mondialul din 1958, Garrincha a ratat primele două meciuri ale Braziliei. Cu zece zile înaintea turneului din Suedia, într-un amical cu Fiorentina, brazilianul a driblat pe toată lumea, a oprit mingea pe linia porții, dar n-a marcat direct. S-a întors, a mai driblat un adversar și abia apoi a trimis în plasă! Această „ghidușie” l-a scos din sărite pe selecționerul Vicente Feola, care l-a lăsat pe bancă.

Primul său Mondial câștigat: „Un fenomen, magie absolută”

Garrincha a intrat abia în al treilea joc, cel cu Uniunea Sovietică, 2-0. Apoi, în sferturi, cu Țara Galilor, a fost coautor la singurul gol al meciului, înscris de Pelé. La final, adversarul său direct, apărătorul stânga Mel Hopkins, era năucit. „Garrincha e un fenomen, capabil de magie absolută. Era greu de anticipat în ce direcție o va lua, din cauza picioarelor sale și a faptului că era la fel de abil și cu stângul, și cu dreptul”, spunea Hopkins.

În semifinala cu Franța, a uimit din nou. După nici două minute de la startul partidei, Garrincha a driblat trei francezi și a declanșat acțiunea prin care Brazilia a deschis scorul, prin Vavá. Sud-americanii s-au impus cu 5-2, scor pe care l-au repetat și în finala cu Suedia, de la Stockholm.

Fără să marcheze, Garrincha a fost considerat printre cei mai buni jucători ai acelui Mondial. A luat trofeul și a prins loc în cel mai bun 11 al turneului, dar gloria absolută avea să vină patru ani mai târziu, la Mondialul din Chile.

Gloria definitivă, la Mondialul din Chile

Brazilia a cucerit din nou trofeul și în 1962, de această dată fără Pelé, care s-a accidentat grav în al doilea meci din grupe, cu Cehoslovacia. Garrincha a preluat însă frâiele și i-a condus pe brazilieni spre succes, marcând patru goluri. Două în poarta Angliei, în sferturi, și alte două în semifinala cu țara gazdă, Chile.

„De pe ce planetă e Garrincha?”, scria presa din Chile, imediat după semifinala încheiată cu 4-2 în favoarea Braziliei. Naționala „carioca” a câștigat apoi și finala cu Cehoslovacia, scor 3-1, iar Garrincha a fost numit cel mai bun jucător al Mondialului. Pe deasupra, a ieșit și golgheter, cu cele patru reușite.

Peste alți patru ani, în Anglia, Garrincha avea să apară pentru ultima dată la o Cupă Mondială. Avea deja 33 de ani, suferea de o accidentare cronică la genunchi, iar generația Braziliei era oricum la final ce ciclu. A jucat și a marcat în primul meci, 2-0 cu Bulgaria, apoi sud-americanii au pierdut cu Ungaria, 1-3, în ceea ce a rămas ultimul joc al lui Garrincha la echipa națională. Brazilia a cedat apoi și cu Portugalia, cu același scor, și a fost eliminată încă din grupă.

„Nimeni nu a făcut mai mulți oameni fericiți decât Garrincha!”

Garrincha n-a mai revenit niciodată la forma de la începutul anilor ‘60, deși a continuat să joace până în 1972. În total, a evoluat de 50 de ori pentru naționala Braziliei, marcând 12 goluri.

Dacă pe teren era „un înger”, în viața personală nu a reușit niciodată să își găsească echilibrul. A suferit de alcoolism, a avut numeroase relații amoroase, din care au rezultat nu mai puțin de 14 copii, și a fost implicat în mai multe accidente de circulație. A risipit, pe distracții, toți banii câștigați din fotbal, și a murit sărac în 1983, la doar 49 de ani, din cauza unei ciroze hepatice.

Dar în lumea fotbalului a rămas unic. Eusébio, marea legendă portugheză, spunea cândva că „a existat un jucător mai bun decât Pelé. Acela a fost Garrincha. Avea un picior strâmb, celălalt normal, dar era mult mai bun decât noi toți.” Iar scriitorul uruguayan Eduardo Galeano rezuma, simplu, geniul „îngerului”: „În toată istoria fotbalului, nimeni nu a făcut mai mulți oameni fericiți decât Garrincha.”

Garrincha și Pele / FIFA
