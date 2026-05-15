Columbia pariază pe Luis Diaz și James Rodriguez! Selecționerul a anunțat lotul lărgit pentru World Cup

Extrema Luis Diaz (Bayern Munchen) şi conducătorul de joc James Rodriguez (Minnesota United) se află în fruntea lotului lărgit de 55 de de jucători pe care selecţionerul echipei de fotbal a Columbiei, Nestor Lorenzo, l-a anunţat pentru Cupa Mondială din America de Nord, transmite EFE.

World Cup 2026, prima ediţie de Cupă Mondială care va avea la start 48 de echipe, va începe pe 11 iunie, urmând ca finala să se dispute pe 19 iulie. Toate meciurile de la turneul final găzduit de Statele Unite ale Americii, Canada şi Mexic vor fi transmise în Universul Antena.

Vor rămâne 26 jucători în lotul final

Argentinianul Lorenzo va reduce peste o săptămână lotul provizoriu la unul definitiv de 26 de jucători. Din lot nu lipsesc titulari obişnuiţi precum portarul Camilo Vargas, fundaşii Daniel Munoz, Davinson Sanchez, Jhon Lucumi, Johan Mojica, mijlocaşii Jhon Arias şi Jefferson Lerma sau atacantul Luis Javier Suarez.

Principalele noutăţi sunt mijlocaşul de creaţie Juan Manuel Rengifo (21 ani), de la Atletico Nacional, atacantul Neiser Villarreal (Cruzeiro), golgheterul Cupei Mondiale U20 anul trecut, extrema Johan Rojas (Vasco da Gama).

Naţionala Cafetera face parte din Grupa K, alături de Portugalia, Uzbekistan şi RD Congo. Columbia va debuta pe 17 iunie, contra Uzbekistanului, pe Stadionul Azteca din Ciudad de Mexico, iar şase zile mai târziu va înfrunta echipa africană, la Guadalajara. Ultimul meci din grupă va avea loc pe 27 iunie, la Miami, contra Portugaliei.