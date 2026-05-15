Columbia pariază pe Luis Diaz și James Rodriguez! Selecționerul a anunțat lotul lărgit pentru World Cup

Sebastian Ujica Publicat: 15 mai 2026, 10:50

Luis Diaz și James Rodriguez sunt vedetele naționalei Columbiei / Getty Images

Extrema Luis Diaz (Bayern Munchen) şi conducătorul de joc James Rodriguez (Minnesota United) se află în fruntea lotului lărgit de 55 de de jucători pe care selecţionerul echipei de fotbal a Columbiei, Nestor Lorenzo, l-a anunţat pentru Cupa Mondială din America de Nord, transmite EFE.

World Cup 2026, prima ediţie de Cupă Mondială care va avea la start 48 de echipe, va începe pe 11 iunie, urmând ca finala să se dispute pe 19 iulie. Toate meciurile de la turneul final găzduit de Statele Unite ale Americii, Canada şi Mexic vor fi transmise în Universul Antena.

Vor rămâne 26 jucători în lotul final

Argentinianul Lorenzo va reduce peste o săptămână lotul provizoriu la unul definitiv de 26 de jucători. Din lot nu lipsesc titulari obişnuiţi precum portarul Camilo Vargas, fundaşii Daniel Munoz, Davinson Sanchez, Jhon Lucumi, Johan Mojica, mijlocaşii Jhon Arias şi Jefferson Lerma sau atacantul Luis Javier Suarez.

Principalele noutăţi sunt mijlocaşul de creaţie Juan Manuel Rengifo (21 ani), de la Atletico Nacional, atacantul Neiser Villarreal (Cruzeiro), golgheterul Cupei Mondiale U20 anul trecut, extrema Johan Rojas (Vasco da Gama).

Naţionala Cafetera face parte din Grupa K, alături de Portugalia, Uzbekistan şi RD Congo. Columbia va debuta pe 17 iunie, contra Uzbekistanului, pe Stadionul Azteca din Ciudad de Mexico, iar şase zile mai târziu va înfrunta echipa africană, la Guadalajara. Ultimul meci din grupă va avea loc pe 27 iunie, la Miami, contra Portugaliei.

Lotul lărgit al Columbiei:
Portari: Kevin Mier (Cruz Azul/Mexic), Alvaro Montero (Velez Sarsfield/Argentina), Andres Mosquera Marmolejo (Independiente Santa Fe), David Ospina (Atletico Nacional), Aldair Quintana (Independiente del Valle/Ecuador), Camilo Vargas (Atlas/Mexic);

Fundaşi: Alvaro Angulo (Pumas/Mexic), Santiago Arias (Independiente/Argentina), Cristian Borja (America/Mexic), Juan Cabal (Juventus/Italia), Carlos Cuesta (Vasco da Gama/Brazilia), Willer Ditta (Cruz Azul/Mexic), Junior Hernandez (Deportes Tolima), Jhon Lucumi (Bologna/Italia), Deiver Machado (Nantes/Franţa), Yerry Mina (Cagliari/Italia), Johan Mojica (Mallorca/Spanai), Yerson Mosquera (Wolverhampton/Anglia), Daniel Munoz (Crystal Palace/Anglia), Edier Ocampo (Vancouver Whitecaps/SUA), Andres Felipe Roman (Atletico Nacional), Jhohan Romana (San Lorenzo/Argentina), Davinson Sanchez (Galatasaray/Turcia);

Mijlocaşi: Jhon Arias (Palmeiras/Brazilia), Yaser Asprilla (Galatasaray/Turcia), Wilmar Barrios (Zenit Sankt Petersburg/Rusia), Jaminton Campaz (Rosario Central/Argentina), Jorge Carrascal (Flamengo/Brazilia), Kevin Castano (River Plate/Argentina), Nelson Deossa (Real Betis Sevilla/Spania), Sebastian Gomez (Curitiba/Brazilia), Jefferson Lerma (Crystal Palace/Anglia), Juan Camilo Portilla (Athletico Paranaense/Brazilia), Gustavo Puerta (Racing Santander/Spania), Juan Fernando Quintero (River Plate/Argentina), Juan Manuel Rengifo (Atletico Nacional), Johan Rojas (Vasco da Gama/Brazilia), Jhon Solis (Birmingham City/Argentina), Jordan Barrera (Botafogo/Brazilia) James Rodriguez (Minnesota United/SUA), Richard Rios (Benfica/Portugalia);

Atacanţi: Rafael Santos Borre (Internacional Porto Alegre/Brazilia), Johan Carbonero (Internacional Porto Alegre/Brazilia), Jhon Cordoba (FC Krasnodar/Rusia), Juan Cuadrado (Pisa/Italia), Jhon Duran (Zenit Sankt Petersburg/Rusia), Carlos Andrés Gomez (Vasco da Gama/Brazilia), Juan Camilo ”Cucho” Hernandez (Real Betis Sevilla/Spania), Edwuin Cetre (Estudiantes/Argentina), Stiven Mendoza (Athletico Paranaense/Brazilia), Luis Javier Suarez (Sporting Lisabona/Portugalia), Sebastian Villa (Independiente Rivadavia/Argentina), Neiser Villareal (Cruzeiro/Brazilia), Kevin Viveros (Athletico Paranaense/Brazilia), Luis Diaz (Bayern Munchen/Germania).

Agerpres

