Au rămas fără doi „samurai”! Absențe mari din lotul Japoniei pentru Campionatul Mondial

Una dintre marile surprize de la ultima ediție a Mondialului, Japonia, atunci când a reușit să câștige o grupă în care se aflau Germania și Spania, are planuri mari și pentru turneul din acest an. Din păcate, doi dintre cei mai importanți oameni din ofensivă vor lipsi de la turneu: Mitoma și Minamino.

World Cup 2026, prima ediţie de Cupă Mondială care va avea la start 48 de echipe, va începe pe 11 iunie, urmând ca finala să se dispute pe 19 iulie. Toate meciurile de la turneul final găzduit de Statele Unite ale Americii, Canada şi Mexic vor fi transmise în Universul Antena.

Lotul Japoniei pentru World Cup

Japonia, cea care a ajuns în optimi la ultimele două ediții, mizează pe căpitanul Wataru Endo de la Liverpool și pe Yuta Nagatomo, cel care va evolua pentru a 5-a oară la World Cup. Mitoma de la Brighton nu este însă în lot după ce s-a accidentat în ultimul meci de Premier League , iar Takumi Minamino de la Monaco este și el indisponibil. Selecționer este Hajime Moriyasu, iar acesta a ales un lot aproape în totalitate cu jucători care evoluează în Europa., cu doar câteva excepții.

Portari: Zion Suzuki (Parma), Keisuke Osako (Sanfrecce Hiroshima), Tomoki Hayakawa (Kashima Antlers)

Fundași: Yuta Nagatomo (FC Tokyo), Shogo Taniguchi (Saint-Truiden), Ko Itakura (Ajax), Tsuyoshi Watanabe (Feyenoord), Takehiro Tomiyasu (Ajax), Hiroki Ito (Bayern Munchen), Ayumu Seko (Le Havre), Yukinari Sugawara (Werder Bremen)

Mijlocași: Junnosuke Suzuki (Copenhagen), Wataru Endo (Liverpool), Junya Ito (Genk), Daichi Kamada (Crystal Palace), Ritsu Doan (Eintracht Frankfurt), Ao Tanaka (Leeds United), Keito Nakamura (Reims), Kaishu Sano (Mainz), Takefusa Kubo (Real Sociedad), Yuito Suzuki (Freiburg)

Atacanți: Kōki Ogawa (NEC Nijmegen), Daizen Maeda (Celtic), Ayase Ueda (Feyenoord), Kento Shiogai (VfL Wolfsburg), Keisuke Gotō (Saint-Truiden)

La World Cup, Japonia se va afla în grupa F alături de Olanda, Tunisia și Suedia.