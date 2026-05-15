Home | Fotbal | Campionatul Mondial 2026 | Au rămas fără doi „samurai”! Absențe mari din lotul Japoniei pentru Campionatul Mondial

Au rămas fără doi „samurai”! Absențe mari din lotul Japoniei pentru Campionatul Mondial

Sebastian Ujica Publicat: 15 mai 2026, 9:24

Comentarii
Au rămas fără doi samurai”! Absențe mari din lotul Japoniei pentru Campionatul Mondial

Japonia a trecut de grupe la ultimele două ediții de World Cup / Getty Images

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Una dintre marile surprize de la ultima ediție a Mondialului, Japonia, atunci când a reușit să câștige o grupă în care se aflau Germania și Spania, are planuri mari și pentru turneul din acest an. Din păcate, doi dintre cei mai importanți oameni din ofensivă vor lipsi de la turneu: Mitoma și Minamino.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

World Cup 2026, prima ediţie de Cupă Mondială care va avea la start 48 de echipe, va începe pe 11 iunie, urmând ca finala să se dispute pe 19 iulie. Toate meciurile de la turneul final găzduit de Statele Unite ale Americii, Canada şi Mexic vor fi transmise în Universul Antena.

Lotul Japoniei pentru World Cup

Japonia, cea care a ajuns în optimi la ultimele două ediții, mizează pe căpitanul Wataru Endo de la Liverpool și pe Yuta Nagatomo, cel care va evolua pentru a 5-a oară la World Cup. Mitoma de la Brighton nu este însă în lot după ce s-a accidentat în ultimul meci de Premier League , iar Takumi Minamino de la Monaco este și el indisponibil. Selecționer este Hajime Moriyasu, iar acesta a ales un lot aproape în totalitate cu jucători care evoluează în Europa., cu doar câteva excepții.

Portari: Zion Suzuki (Parma), Keisuke Osako (Sanfrecce Hiroshima), Tomoki Hayakawa (Kashima Antlers)
Fundași: Yuta Nagatomo (FC Tokyo), Shogo Taniguchi (Saint-Truiden), Ko Itakura (Ajax), Tsuyoshi Watanabe (Feyenoord), Takehiro Tomiyasu (Ajax), Hiroki Ito (Bayern Munchen), Ayumu Seko (Le Havre), Yukinari Sugawara (Werder Bremen)
Mijlocași: Junnosuke Suzuki (Copenhagen), Wataru Endo (Liverpool), Junya Ito (Genk), Daichi Kamada (Crystal Palace), Ritsu Doan (Eintracht Frankfurt), Ao Tanaka (Leeds United), Keito Nakamura (Reims), Kaishu Sano (Mainz), Takefusa Kubo (Real Sociedad), Yuito Suzuki (Freiburg)
Atacanți: Kōki Ogawa (NEC Nijmegen), Daizen Maeda (Celtic), Ayase Ueda (Feyenoord), Kento Shiogai (VfL Wolfsburg), Keisuke Gotō (Saint-Truiden)

La World Cup, Japonia se va afla în grupa F alături de Olanda, Tunisia și Suedia.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Unde se va opri Sorana Cîrstea la Roma?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Preparatul simplu, cu o tradiţie de 130 de ani, care a cucerit pensiunile și restaurantele din întreaga țară
Observator
Preparatul simplu, cu o tradiţie de 130 de ani, care a cucerit pensiunile și restaurantele din întreaga țară
Schema „Băieților Deștepți” din salubrizare. Contracte cu dedicație, umflate din pix cu zeci de milioane, decontate direct din buzunarul cetățenilor
Fanatik.ro
Schema „Băieților Deștepți” din salubrizare. Contracte cu dedicație, umflate din pix cu zeci de milioane, decontate direct din buzunarul cetățenilor
11:17

Kylian Mbappe şi-a decis viitorul, după ce fanii lui Real Madrid l-au huiduit şi fluierat pe Santiago Bernabeu!
11:16

Gigi Becali a făcut anunțul! Cine va fi patron la FCSB după ce el se retrage
10:50

Columbia pariază pe Luis Diaz și James Rodriguez! Selecționerul a anunțat lotul lărgit pentru World Cup
10:31

Sir David Beckham, primul miliardar britanic din lumea sportului! Cum arată topul cu Hamilton, Kane și Fury
10:15

Decizia anunţată de fanii “câinilor”, după ce s-au revoltat din cauza noii sigle şi nu au intrat la meci!
10:11

Asta nu a pățit în 23 de ani la Real Madrid! Fanii i-au făcut scandal lui Florentino Perez: „Pleacă acum!”
Vezi toate știrile
1 VIDEOCristi Chivu, gest de mare modestie la ceremonia de decernare a trofeului! Ce a făcut antrenorul român 2 “Vreau să subliniez asta”. Ce a spus preşedintele lui Inter despre Cristi Chivu, după eventul reuşit 3 Ce gafă a putut face Emil Boc, după ce U Cluj a fost învinsă dramatic de Univ. Craiova în finala Cupei României 4 Prima reacţie a lui Daniel Pancu după ce Neluţu Varga l-a făcut nesimţit! Ce a spus de Rapid: “Mă doresc mult” 5 Vestiarul Realului a ales: cine pleacă de la club după bătaia Valverde-Tchouameni! Surpriză uriașă 6 Reacţia lui Iuliu Mureşan după ce Neluţu Varga l-a făcut nesimţit pe Daniel Pancu! Ce a spus de Dan Petrescu
Citește și
Cele mai citite
Nou antrenor în Liga 1. Mutarea va fi oficializată la final de sezonNou antrenor în Liga 1. Mutarea va fi oficializată la final de sezon
Hermannstadt i-a găsit înlocuitor lui Dorinel Munteanu. Cine este favorit să preia gruparea sibianăHermannstadt i-a găsit înlocuitor lui Dorinel Munteanu. Cine este favorit să preia gruparea sibiană
Opriți jocul, PSG devine imposibil de oprit! Luis Enrique pregătește transferul cu care face echipa perfectăOpriți jocul, PSG devine imposibil de oprit! Luis Enrique pregătește transferul cu care face echipa perfectă
Cristi Chivu, gest de mare modestie la ceremonia de decernare a trofeului! Ce a făcut antrenorul românCristi Chivu, gest de mare modestie la ceremonia de decernare a trofeului! Ce a făcut antrenorul român