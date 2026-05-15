2 staruri de la Real, unul de la Liverpool, Bayern și Atletico! Primul 11 al jucătorilor care ratează CM din cauza accidentărilor

Sebastian Ujica Publicat: 15 mai 2026, 11:57

Eder Militao va lipsi mai multe luni din cauza unei accidentări la coapsă / Getty Images

Cu mai puțin de o lună înainte de startul Campionatului Mondial, cele mai mari staruri din fotbal încep să se gândească la turneul din SUA, Mexic și Canada. Din păcate, sezonul lung și ghinionul face ca lista jucătorilor care ratează turneul final să tot crească. Din fericire însă, mai toate naționale vor avea cele mai importante vedete la World Cup.

World Cup 2026, prima ediţie de Cupă Mondială care va avea la start 48 de echipe, va începe pe 11 iunie, urmând ca finala să se dispute pe 19 iulie. Toate meciurile de la turneul final găzduit de Statele Unite ale Americii, Canada şi Mexic vor fi transmise în Universul Antena.

Cum arată echipa care ratează CM din cauza accidentărilor

Doar doi jucători de pe listă mai speră totuși să recupereze la timp pentru a participa la Campionatul Mondial: Marc Antre Ter Stegen, cel care a lipsit însă în ultimele luni, iar presa din Germania scrie că Nagelsmann se gândește să-l readucă pe Manuel Neuer la națională; și Alphonso Davies, cel care a suferit o accidentare care l-ar mai ține pe bară, în teorie, vreo 5 săptămâni, astfel că ar putea să joace pentru Canada la Mondial. Însă cei de la Bayern și-ar dori ca acesta să încheie perioada de recuperare la club pentru a se vindeca în totalitate, lucru care l-ar scoate însă din calcule pentru World Cup.

Cel mai scump jucător de pe lista celor care ratează turneul final este Hugo Ekitike, de la Liverpool. Acesta are șanse mici să mai joace în 2026, după ce a suferit o accidentare gravă la călcâiul lui Ahile. Brazilia este cea mai afectată, cu 3 jucători de top care nu vor fi la Mondial.

Mai jos, ai primul 11, în paranteze sunt cotele, în milioane de euro.

  • Ter Stegen (4) – Ben White (30), Eder Militao (25), Alphonso Davies (45) – Johnny Cardoso (22), Serge Gnabry (20), Kaoru Mitoma (25), Xavi Simmons (50) – Estavao (80), Hugo Ekitike (90), Rodrygo (50)

Cum arată cea mai scumpă echipă de la Mondial

Echipa e formată din trei jucători ai Spaniei (Cubarsi, Pedri şi Lamine Yamal), câte doi ai Angliei (Rice şi Bellingham), Franţei (Saliba, Mbappe) şi Portugaliei (Costa şi Mendes) şi câte unul de la Maroc (Hakimi) şi Norvegia (Haaland).

Mai jos, ai primul 11, în paranteze sunt cotele, în milioane de euro.

  • Diogo Costa (40) – Kakimi (80), Cubarsi (80), Saliba (90), Mendes (75) – Rice (120), Pedri (140) – Lamine Yamal (200), Bellingham (160), Mbappe (200) – Haaland (200)
