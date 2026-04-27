Combinația ideală de Messi, Maradona sau Klose. Cum arată jucătorul perfect din istoria World Cup

Jucătorul perfect, se spune, nu există. Dar dacă l-ai putea alcătui? Fără subiectivism, ci bazat doar pe date. Au făcut-o cei de la The Analyst care s-au folosit de baza de date Opta cu toate cifrele de la toate edițiile de Campionat Mondial, din 1966 până în prezent.

World Cup 2026, prima ediţie de Cupă Mondială care va avea la start 48 de echipe, va începe pe 11 iunie, urmând ca finala să se dispute pe 19 iulie.

Cum arată jucătorul perfect

Nu există în lumea reală jucătorul care să fie numărul 1 la fiecare capitol. Așa că au luat toate caracteristicile care definesc un jucător și au pus cel mai bun jucător din fiecare capitol. Rezultatul? O combinație perfectă a unor jucători de legendă din fotbal.

Lovitura de cap: Miroslav Klose – 24 de meciuri, 1 titlu mondial. Atacantul cu cele mai multe goluri din istoria World Cup, 16. În cele patru turnee la care a jucat a trimis nu mai puțin de 26 de lovituri de cap spre porțile adverse. Iar în 2002, împotriva Arabiei Saudite, a reușit un hattrick. Cu capul.

Creierul: Diego Maradona – 21 de meciuri, 1 titlu mondial. World Cup a avut mulți mijlocași ofensivi de geniu, însă statisticile lui Maradona sunt inegalabile. A reușit 8 assist-uri, inclusiv cel decisiv în finala din 1986 contra Germaniei de Vest.