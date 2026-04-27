Combinația ideală de Messi, Maradona sau Klose. Cum arată jucătorul perfect din istoria World Cup

Jucătorul perfect, se spune, nu există. Dar dacă l-ai putea alcătui? Fără subiectivism, ci bazat doar pe date. Au făcut-o cei de la The Analyst care s-au folosit de baza de date Opta cu toate cifrele de la toate edițiile de Campionat Mondial, din 1966 până în prezent.
Cum arată jucătorul perfect
Nu există în lumea reală jucătorul care să fie numărul 1 la fiecare capitol. Așa că au luat toate caracteristicile care definesc un jucător și au pus cel mai bun jucător din fiecare capitol. Rezultatul? O combinație perfectă a unor jucători de legendă din fotbal.
Lovitura de cap: Miroslav Klose – 24 de meciuri, 1 titlu mondial. Atacantul cu cele mai multe goluri din istoria World Cup, 16. În cele patru turnee la care a jucat a trimis nu mai puțin de 26 de lovituri de cap spre porțile adverse. Iar în 2002, împotriva Arabiei Saudite, a reușit un hattrick. Cu capul.
Creierul: Diego Maradona – 21 de meciuri, 1 titlu mondial. World Cup a avut mulți mijlocași ofensivi de geniu, însă statisticile lui Maradona sunt inegalabile. A reușit 8 assist-uri, inclusiv cel decisiv în finala din 1986 contra Germaniei de Vest.
Viziune: Luka Modric – 19 meciuri, 0 titluri mondiale. Singurul jucător de pe listă care nu a ridicat trofeul. Însă pentru evoluția sa a cucerit Balonul de Aur. În cele două ediții de Mondial la care a evoluat, niciun alt jucător nu a ajuns la cele 175 de pase filtrante reușite de Modric. Nu a fost jucător care să dea assist-ul final, ci cel care îl făcea pe acest posibil.
Energie: Dunga – 18 meciuri, 1 titlu mondial. În cei mai bine de 60 de ani de Campionat Mondial, pentru care există aceste date statistice, niciun alt jucător nu a avut mai multe atingeri (1951), nu a completat mai multe pase (1306) și nu a avut mai multe tackling-uri (73)
Muncă: Thomas Muller – 19 meciuri, 1 titlu mondial. Deși goluri l-au scos în evidență pe fostul jucător de la Bayern, jocul fără minge este cel la care este inegalabil. În ultimele 4 ediții la care a reprezentat Germania, niciun alt jucător nu a avut mai multe pressing-uri asupra adversarilor ca Muller, 690.
Viteză: Kylian Mbappe – 14 meciuri, 1 titlu mondial. Atacantul francez pare uneori că are un buton de boost, ca la jocurile video. Dovada: la Mondialul din 2022 a avut trei dintre cele mai rapide cinci sprinturi din competiție, cu un vârf de viteză de 34,74km/h
Abilitate: Lionel Messi – 26 meciuri, 1 titlu mondial. Când vine vorba despre depășirea adversarului cu mingea la picior, niciun jucător nu se apropie de Leo Messi. În istoria World Cup el a ajuns la 112 de dribling-uri reușite. Iar numărul de sprinturi cu mingea la picior este și el invincibil: 334.
Picior stâng: Rivaldo – 14 meciuri, 1 titlu mondial. Toate cele 8 reușite ale brazilianului au venit cu piciorul stâng, în cele 14 meciuri jucate la edițiile din 1998 și 2002 când Brazilia a ajuns în finală la ambele ediții, cu Rivaldo titular în toate meciurile. Iar cele trei assist-uri date de Rivaldo la aceste turneu au venit, desigur, tot din piciorul său stâng.
Picior drept: Ronaldo – 19 meciuri, 1 titlu mondial. „Il Fenomeno” a înscris mai multe goluri decât oricare al jucător din istoria Mondialului cu piciorul drept, 11. Iar două dintre acestea au venit în finala de poveste contra Germaniei din 2002, la ultimul titlu pentru Brazilia.
Mănuși: Gordon Banks – 9 meciuri, 1 titlu mondial. Singurul trofeu al Angliei la Campionatul Mondial a venit grație marelui goalkeeper care deține recordul pentru cele mai multe goluri prevenite din istoria competiției: a blocat 33 din cele 37 de șuturi care au venit pe poarta lui, adică 89%. Iar numărul de goluri primite de Anglia cu Banks în poartă a fost cu 7,1 mai mic decât ar fi fost normal din punct de vedere statistic.
