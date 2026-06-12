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Cinci lucruri după Mexic – Africa de Sud, primul meci al Cupei Mondiale

Ionuţ Axinescu Publicat: 12 iunie 2026, 0:11

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Cinci lucruri după Mexic – Africa de Sud, primul meci al Cupei Mondiale

Mexic se bucură, după un gol marcat cu Africa de Sud / Profimedia Images

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1. Indecent de subțire apărarea Africii de Sud, în bunul spirit al echipelor de pe continent. Probabil că e în ADN. Bafana Bafana a lăsat senzația că i-a trimis în linia defensivă strict pe flăcăii care au vrut în atac, dar n-au avut loc acolo. Dacă ar fi jucat în liga a treia de la noi, Yaya Sithole s-ar fi trezit la ușa casei cu fani care-i bat obrazul că nu le-a zis înainte ce ghidușii are de gând să comită, ca să prindă și ei ceva la pariuri. În aceeași ordine de idei, dacă Africa de Sud a arătat așa de rău în apărare, vă dați seama cum ar fi fost dacă îl aveau și pe Siyabonga Ngezana?!

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2. Pauzele de hidratare sunt vitale pentru jucători și motiv de publicitate pentru restul planetei. Black Mirror pare acum mai aproape ca niciodată. La următorul Mondial, să nu ne mirăm dacă ușa camerei în care stăm se va închide automat, ca să nu ne putem duce până la bucătărie în pauze și astfel să ratăm cumva publicitatea.

3. Javier Aguirre e unul dintre ultimii conservatori din fotbal, doar că n-are șapcă cu Chicago Bulls. Într-un joc în care mai toți sunt obsedați de posesie, joc ofensiv și reușite fără număr, veteranul mexican parcă n-a vrut să termine golurile Mexicului în seara asta. Pe stilul Dan Petrescu, îngrijorat tare acum ceva ani după un meci în care CFR Cluj marcase „prea mult”, semn rău pentru partidele următoare. „El Tri” ar fi putut atenta chiar la un set cu firavii lor adversari, dar Aguirre a tras, prudent, frâna de mână. Firesc pentru cel zis „El Vasco”. Pe când antrena Mallorca, la un moment dat a programat cinci antrenamente într-o singură zi, pentru că i s-a părut că echipa lui nu stă cum trebuie în apărare.

4. Omologul mexicanului, Hugo Broos a părut un soi de Hugo Boss fabricat în China. În ciuda experienței sale, belgianul de 74 de ani n-a putut deloc să corecteze imaginea echipei sale, dezamăgitoare pe tot parcursul meciului, fie că a jucat în 11 oameni, în zece sau în nouă. E adevărat, Broos nici nu are cine știe ce materie primă pe mână. Că iese Jayden Adams și intră Thalente Mbatha e totuna, până la urmă. Și mai grav e că pe alde Themba Zwane îl bagi și se scoate singur înainte de vreme.

5. Sursă de inspirație povestea lui Raúl Jiménez, marcatorul celui de-al doilea gol al Mexicului. În noiembrie 2020, după un duel cu David Luiz într-un Arsenal – Wolverhampton, Jiménez a suferit o fractură de craniu. A fost operat de urgență, apoi a suferit de amețeli puternice câteva luni de zile. Nu putea nici să meargă în linie dreaptă, dar n-a spus nimănui. A strâns din dinți, s-a antrenat, a revenit pe teren și a mărturisit că „niciodată nu trebuie să-ți pierzi credința”. În seara asta, la 35 de ani, Raúl Jiménez a marcat pentru prima dată la Cupa Mondială.

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