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Premieră istorică la Cupa Mondială! Ce s-a întâmplat odată cu primul gol de la turneul final

Andrei Nicolae Publicat: 12 iunie 2026, 0:37

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Premieră istorică la Cupa Mondială! Ce s-a întâmplat odată cu primul gol de la turneul final

Julian Quinones, după primul gol marcat la Cupa Mondială / Profimedia

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Meciul de deschidere de la Cupa Mondială din 2026 a fost marcat de o premieră istorică la cel mai prestigios turneu final.

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Reușita lui Julian Quinones din minutul 9 din duelul dintre Mexic și Africa de Sud a fost primul de la o partidă inaugurală în care primul gol este marcat de un jucător născut în afara țării pe care o reprezintă.

Julian Quinones, mexican cu sânge de Columbia

Mexic a învins-o pe Africa de Sud în meciul de deschidere de la Cupa Mondială disputat în prima etapă din cadrul Grupei A, scor 2-0. Partida de pe Estadio Azteca a fost decisă de golurile lui Quinones și Raul Jimenez, primul menționat scriind istorie la Ciudad de Mexico.

Atacantul de la Al-Qadsiah a profitat de o greșeală în defensiva adversă și a învins goalkeeper-ul “bafana bafana” cu un șut în forță. Odată cu reușita sa, Quinones a devenit primul jucător din istoria Campionatului Mondial care marchează primul gol al turneului, fiind născut într-o altă țară față de cea pe care o reprezintă.

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Vârful este născut în Columbia și a reprezentat țara din America de Sud la nivel U-20 și U-21, dar a decis să reprezinte Mexicul la nivel de seniori.

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