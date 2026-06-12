Premieră istorică la Cupa Mondială! Ce s-a întâmplat odată cu primul gol de la turneul final

Meciul de deschidere de la Cupa Mondială din 2026 a fost marcat de o premieră istorică la cel mai prestigios turneu final.
Reușita lui Julian Quinones din minutul 9 din duelul dintre Mexic și Africa de Sud a fost primul de la o partidă inaugurală în care primul gol este marcat de un jucător născut în afara țării pe care o reprezintă.
Julian Quinones, mexican cu sânge de Columbia
Mexic a învins-o pe Africa de Sud în meciul de deschidere de la Cupa Mondială disputat în prima etapă din cadrul Grupei A, scor 2-0. Partida de pe Estadio Azteca a fost decisă de golurile lui Quinones și Raul Jimenez, primul menționat scriind istorie la Ciudad de Mexico.
Atacantul de la Al-Qadsiah a profitat de o greșeală în defensiva adversă și a învins goalkeeper-ul “bafana bafana” cu un șut în forță. Odată cu reușita sa, Quinones a devenit primul jucător din istoria Campionatului Mondial care marchează primul gol al turneului, fiind născut într-o altă țară față de cea pe care o reprezintă.
#OJOALDATO – Por PRIMERA VEZ en TODA la historia de la Copa del Mundo el primer gol del torneo lo ha marcado un jugador nacido fuera del país al que representa.
Julián Quiñones, nacido en Colombia, es uno de los 292 jugadores que participan en esta Copa del Mundo con la…
— MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) June 11, 2026
Vârful este născut în Columbia și a reprezentat țara din America de Sud la nivel U-20 și U-21, dar a decis să reprezinte Mexicul la nivel de seniori.
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