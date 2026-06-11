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„Le mulțumim pentru contribuție!” Clubul din Liga 1 de la care au plecat 7 jucători dintr-un foc

Sebastian Ujica Publicat: 11 iunie 2026, 19:12

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Le mulțumim pentru contribuție!” Clubul din Liga 1 de la care au plecat 7 jucători dintr-un foc

George Daniel Bîrligea si Andrea Padula in meciul de fotbal dintre FCSB si UTA Arad, contand pentru Play out-ul Superligii Superbet, desfasurat pe Arena Nationala din Bucuresti, vineri 20 martie 2026. © FOTO:Razvan Pasarica/SPORT PICTURES

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UTA Arad face schimbări importante pentru sezonul următor.

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Jucătorii Benjamin van Durmen, Ovidiu Popescu, Mark Ţuţu, Florent Poulolo, Luca Mihai şi Flavius Iacob nu vor mai continua la formaţia pregătită de Adrian Mihalcea în viitorul sezon, în timp ce Denis Hrezdac va fi împrumutat la Corvinul Hunedoara.

“Benjamin Van Durmen, Ovidiu Popescu, Mark Ţuţu, Florent Poulolo, Luca Mihai şi Flavius Iacob se despart de UTA. Le mulţumim pentru contribuţia adusă la rezultatele bune obţinute în acest sezon. Totodată, Denis Hrezdac va merge sub formă de împrumut la Corvinul Hunedoara până la finalul sezonului”, a au anunţat reprezentanţii echipei arădene.

Mijlocaşul belgian Benjamin van Durmen a ajuns la UTA Arad în vara anului 2024 de la FC U Craiova. Fundaşul Florent Poulolo, originar din Martinica, se desparte de UTA după doi ani petrecuţi la Arad.

După un an la UTA Arad, fundaşul Flavius Iacob, 25 de ani, se întoarce la Corvinul Hunedoara, la finalul contractului de împrumut dintre cele două grupări. Mijlocaşul central Luca Mihai a fost achiziţionat de UTA Arad în vara anului trecut de la CFR Cluj. Fostul internaţional Ovidiu Popescu, 32 de ani, a fost transferat de UTA de la ”U” Cluj în vara anului trecut.

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Mark Ţuţu, 22 de ani, revine în vara acestui an la formaţia Ceahlăul Piatra Neamţ, după expirarea împrumutului la UTA Arad.

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