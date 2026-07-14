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Didier Deschamps a intrat în istoria Mondialului

Radu Constantin Publicat: 14 iulie 2026, 23:39

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Didier Deschamps a intrat în istoria Mondialului

Selecţionerul naţionalei Franţei, Didier Deschamps, la un meci / Profimedia Images

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Cu ocazia semifinalei Cupei Mondiale dintre Franța și Spania, selecționerul naționalei Franței, Didier Deschamps, a devenit selecționerul cu cele mai multe meciuri conduse din istoria Cupei Mondiale. Cu 26 de partide, el îl depășește astfel pe germanul Helmut Schön.

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Didier Deschamps a stabilit un nou record în timpul acestei ediții a Cupei Mondiale 2026. Selecționerul Franței a devenit antrenorul care a condus cele mai multe meciuri din cea mai importantă competiție fotbalistică, marți seară, cu ocazia semifinalei dintre Franța și Spania. Tot în cadrul acestei ediții, el devenise deja selecționerul cu cele mai multe victorii la Cupa Mondială.

Joia trecută, în sfertul de finală împotriva Marocului, Deschamps îl egalase pe germanul Helmut Schön, selecționerul naționalei Germaniei între 1964 și 1978, cu 25 de meciuri la Cupa Mondială. Francezul ocupă acum singur primul loc în acest clasament, al cărui podium este completat de Carlos Alberto Parreira, fostul selecționer al Braziliei, care a condus 23 de meciuri la Cupa Mondială de pe banca tehnică a reprezentativei braziliene.

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