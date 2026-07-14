Universitatea Craiova și-a aflat adversara din turul doi preliminar al UEFA Champions League

Universitatea Craiova este cu un pas în turul al doilea preliminar al UEFA Champions League, după ce s-a impus cu scorul de 4-1 în manșa tur a dublei cu Vitebsk.

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Returul de pe ”Ion Oblemenco” pare doar o formalitate pentru echipa antrenată de Filipe Coelho. Ba mai mult, oltenii știu și pe cine vor înfrunta în turul următor.

Universitatea Craiova va întâlni Levski Sofia în turul doi UCL

Universitatea Craiova primește miercuri seară vizita celor de la Vitebsk, în manșa retur a dublei din primul tur preliminar din Liga Campionilor. Scorul în disputa de pe ”Oblemenco” pornește de la 4-1 în favoarea oltenilor, un scor aproape imposibil de răsturnat, ținând cont de adversar.

Mai mult decât atât, formația antrenată de Filipe Coelho știe deja echipa cu care va juca în turul doi preliminar al celei mai tari competiții inter-cluburi.

Levksi Sofia a defilat în returul cu Borac Banja Luka și s-a impus cu scorul de 4-0 în cea de-a doua manșă, după ce partida tur s-a încheiat la egalitate, scor 1-1. Bulgarii vor da piept cu „juveții” pentru calificarea în turul trei preliminar al Ligii.