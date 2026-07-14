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Javier Bardem, în tribune. Cum a susţinut Spania cu Franţa, imaginile vorbesc de la sine

Radu Constantin Publicat: 14 iulie 2026, 22:27

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Javier Bardem, în tribune. Cum a susţinut Spania cu Franţa, imaginile vorbesc de la sine
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Penelope Cruz şi Javier Bardem s-au numărat printre vedetele prezente la semifinala dintre Franţa şi Spania, de la Mondial.

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Bardem este mare fan Atletico Madrid şi îşi susţine ţara la Cupa Mondială.

El a venit îmbărcat cu tricoul Spaniei. Gestul vine după ce a fost criticat dur pentru că la duelul Spania – Austria a venit la stadion fără a purta tricoul „Furiei Roja”.

„În această Spanie vibrantă există loc pentru toată lumea. Acestea sunt culorile unei Spanii care nu se teme de propria diversitate, ci o transformă în cea mai mare putere a sa.

O Spanie în care toți oamenii, indiferent de originea, limba, cultura, identitatea sexuală sau de convingerile lor, se pot simți parte dintr-un proiect comun, bazat pe egalitate, justiție socială și respect reciproc. Un loc conștient că istoria sa, bogăția sa culturală și diversitatea sa teritorială nu reprezintă o amenințare, ci unul dintre cele mai mari atuuri ale sale.

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A fi progresist înseamnă a crede că progresul social nu este niciodată atins definitiv. Înseamnă apărarea educației de calitate, a asistenței medicale universale, a accesului la locuințe decente, a egalității între femei și bărbați, a protecției minorităților, a luptei împotriva oricărei forme de discriminare și a unui model de dezvoltare compatibil cu justiția socială și sustenabilitatea mediului.

Aceasta este Spania progresistă, dedicată democrației, culturii ca instrument al libertății și capacității societății de a construi consens fără a renunța la diversitatea opiniilor. Pentru că cel mai puternic patriotism nu constă în impunerea unui singur mod de a înțelege țara, ci în a acționa astfel încât toți oamenii să poată trăi cu demnitate, libertate și cu șanse egale.

Aceasta este Spania care merită să fie apărată: o Spanie deschisă, puternică din punct de vedere cultural și social și profund legată de democrație. Acestea sunt culorile care ne fac mândri pe noi, spaniolii”, a notat atunci Javier Bardem pe Instagram.

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