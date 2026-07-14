Kylian Mbappe, UNIC în istoria naționalei Franței! Ce performanță fantastică a stabilit la meciul cu Spania

Franța o înfruntă pe Spania pentru un loc în finala Campionatului Mondial, iar partida dintre cele două forțe poate fi urmărită în direct pe Antena 1 și AntenaPLAY.

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Meciul are o însemnătate aparte pentru Kylian Mbappe, care a devenit unic în istoria selecționatei ”Cocoșului galic”, aici, la Mondialul american.

Kylian Mbappe, record în tricoul Franței

Kylian Mbappe nu putea lipsi din echipa de start a selecționerului Didier Deschamps pentru disputa contra Spaniei, din semifinalele Campionatului Mondial.

Fotbalistul celor de la Real Madrid a bifat al 21-lea meci din carieră la Cupa Mondială și l-a depășit pe Hugo Lloris în clasamentul jucătorilor francezi cu cele mai multe prezențe la turneele finale.

Mai mult decât atât, în cele 18 titularizări ale sale la Cupa Mondială, Mbappe deține un record impresionant: 17 dintre aceste meciuri au fost victorii și unul a fost un rezultat de egalitate.