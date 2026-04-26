Egiptenii anunţă că Mohamed Salah a jucat ultimul meci la Liverpool! Ce se întâmplă cu prezenţa sa la Cupa Mondială

Atacantul egiptean Mohamed Salah va lipsi tot restul sezonului după ce a suferit o accidentare în meciul câştigat de Liverpool cu 3-1 împotriva lui Crystal Palace, a anunţat sâmbătă directorul echipei naţionale de fotbal a Egiptului, relatează Reuters.

Atacantul de 33 de ani, care a anunţat că va părăsi campioana din Premier League la finalul sezonului, a aplaudat publicul de pe Anfield când a ieşit accidentat în minutul 59 al meciului.

Liverpool nu a dat publicităţii vreo actualizare privind starea de sănătate a lui Salah.

Totuşi, Hassan a spus că talismanul egiptean a jucat ultimul meci pentru “cormoranilor”.

“El a suferit o ruptură la tendon şi va necesita patru săptămâni de tratament”, a spus Hassan pentru Reuters.