Egiptenii anunţă că Mohamed Salah a jucat ultimul meci la Liverpool! Ce se întâmplă cu prezenţa sa la Cupa Mondială

Atacantul egiptean Mohamed Salah va lipsi tot restul sezonului după ce a suferit o accidentare în meciul câştigat de Liverpool cu 3-1 împotriva lui Crystal Palace, a anunţat sâmbătă directorul echipei naţionale de fotbal a Egiptului, relatează Reuters.
Atacantul de 33 de ani, care a anunţat că va părăsi campioana din Premier League la finalul sezonului, a aplaudat publicul de pe Anfield când a ieşit accidentat în minutul 59 al meciului.
- World Cup 2026 se vede exclusiv în Universul Antena, în perioada 11 iunie – 19 iulie
Mohamed Salah, emoţii înainte de World Cup 2026! Egiptenii au anunţat că a jucat deja ultimul meci pentru Liverpool
Liverpool nu a dat publicităţii vreo actualizare privind starea de sănătate a lui Salah.
Totuşi, Hassan a spus că talismanul egiptean a jucat ultimul meci pentru “cormoranilor”.
“El a suferit o ruptură la tendon şi va necesita patru săptămâni de tratament”, a spus Hassan pentru Reuters.
După nouă ani încununaţi cu trofee pe Anfield, călătoria lui Salah alături de Liverpool se apropie de sfârşit.
Momentul său de rămas bun va fi marcat mai degrabă de cuvinte decât de marcarea unor goluri, .când egipteanul se va adresa fanilor după ultimul meci al sezonului, cel cu Brentford.
Liverpool mai are doar două meciuri de disputat acasă, cu Chelsea pe 9 mai şi cu Brentford la data de 24 mai, şi două deplasări, la Manchester United pe 3 mai, şi la Aston Villa pe 17 mai.
Al treilea cel mai bun marcator din istoria lui Liverpool, Salah a marcat 12 goluri şi a dat nouă pase decisive în toate competiţiile din acest sezon pentru “cormorani”.
Hassan a spus că Salah va fi disponibil pentru Cupa Mondială din 2026, la care Egiptul face parte din Grupa G, alături de Belgia, Noua Zeelandă şi Iran.
Totuşi, Salah este hotărât să se recupereze la timp pentru turneul din America de Nord, care începe la 11 iunie, şi să evite repetarea situaţiei cu care s-a confruntat la ediţia din 2018, când a fost în cursă pentru recuperarea după o accidentare.
Atunci, el s-a accidentat la umăr, în înfrângerea cu Real Madrid, scor 1-3, din finala Ligii Campionilor, şi cu toate că a marcat în două meciuri pentru naţionala sa, Egiptul a fost eliminat în faza grupelor de la turneul final al Cupei Mondiale din Rusia.
- Seattle: oraşul care îmbină natura şi tehnologia va găzdui 6 meciuri la World Cup 2026
- Blestemul bizar care a ținut Australia departe de Cupa Mondială timp de 30 de ani
- Philadelphia: Oraşul în care s-a născut democraţia americană, în centrul atenţiei la World Cup 2026
- Răsturnare de situaţie! Fanii din Toronto, acces gratuit la festivalul suporterilor de la Cupa Mondială 2026
- Emoţii pentru Carlo Ancelotti înainte de Cupa Mondială 2026! Vedeta Braziliei, în faţa unei decizii uriaşe