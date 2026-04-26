Mohamed Salah, ultimul meci la Liverpool? Arne Slot: “Răspunsul meu sincer este da”

Alex Masgras Publicat: 26 aprilie 2026, 9:01 / Actualizat: 26 aprilie 2026, 10:43

Comentarii
Arne Slot şi Mohamed Salah / Profimedia

Liverpool va trebui să „aştepte şi să vadă” dacă atacantul Mohamed Salah a jucat ultimul său meci pentru club, după ce s-a accidentat la muşchiul posterior al coapsei stângi în timpul victoriei împotriva lui Crystal Palace, a declarat antrenorul Arne Slot.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Salah, în vârstă de 33 de ani, a fost schimbat în minutul 59 pe Anfield, după ce s-a prăbuşit ţinându-se de piciorul stâng.

Mohamed Salah, şanse mari să fi jucat deja ultimul meci la Liverpool

Internaţionalul egiptean a anunţat luna trecută că va părăsi Liverpool la sfârşitul sezonului, având la dispoziţie o lună pentru a se recupera înainte de ultimul meci al campaniei „Cormoranilor” împotriva echipei Brentford, care va avea loc pe Anfield pe 24 mai.

„Este prea devreme să ne pronunţăm, dar îl cunoaştem cu toţii pe Mo şi ştim cât de greu îi este să părăsească terenul”, a declarat Slot pentru emisiunea „Match of the Day”.

„Faptul că Mo a părăsit terenul spune ceva, dar trebuie să aşteptăm şi să vedem cât de gravă este situaţia.”

Reclamă
Reclamă

Salah a reuşit să părăsească terenul fără ajutor, dar a făcut-o fără grabă, întorcându-se pentru a aplauda toate tribune ale stadionului Anfield.

Salah s-a alăturat echipei Liverpool în 2017 şi a câştigat două titluri de campion al Premier League, Liga Campionilor, Cupa Mondială a Cluburilor FIFA, Supercupa UEFA, Cupa FA şi două Cupe EFL, precum şi Community Shield, într-o carieră de excepţie.

Cu 257 de goluri în 435 de apariţii pentru „The Reds”, el ocupă locul al treilea în clasamentul golgheterilor clubului, în spatele lui Ian Rush (346) şi Roger Hunt (285).

Ea este tânăra care a sfârşit în bolidul condus de iubit, în Constanţa: "S-au nenorocit 2 familii"Ea este tânăra care a sfârşit în bolidul condus de iubit, în Constanţa: "S-au nenorocit 2 familii"
Reclamă

Slot a declarat că este convins că faptul că acesta ar putea fi ultimul meci al egipteanului pentru club.

„Răspunsul meu sincer este da, având în vedere modul în care a ieşit de pe teren”, a declarat Slot pentru Sky Sports.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va câştiga titlul în Premier League, în acest sezon?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
O fabrică de piese auto din Bistriţa dă afară sute de angajaţi. 500 de oameni vor rămâne şomeri
Observator
O fabrică de piese auto din Bistriţa dă afară sute de angajaţi. 500 de oameni vor rămâne şomeri
„S-a făcut de râs!” De ce s-a răzgândit Szabolcs Kovacs și nu l-a eliminat pe Muhar? Verdictul lui Cristi Balaj: „A vrut, dar s-a sucit! Greșeală majoră!”
Fanatik.ro
„S-a făcut de râs!” De ce s-a răzgândit Szabolcs Kovacs și nu l-a eliminat pe Muhar? Verdictul lui Cristi Balaj: „A vrut, dar s-a sucit! Greșeală majoră!”
12:37

LIVE SCORESorana Cîrstea – Coco Gauff se joacă ACUM. Românca luptă pentru optimile de la Madrid contra numărului 3 WTA
12:30

CSM Bucureşti – Esbjerg LIVE SCORE (17:00). Tigroaicele luptă pentru calificarea în Final 4-ul Ligii Campionilor
11:56

Ce i-a putut spune un jurnalist lui Pep Guardiola, chiar la conferinţa de presă. Cum a reacţionat managerul
11:54

Gigi Becali n-a stat pe gânduri! Ce a făcut imediat după plecarea lui Mirel Rădoi de la FCSB
11:04

Dinamo – Rapid LIVE TEXT (21:00). Doar 10.000 de fani aşteptaţi pe Arena Naţională. Echipele probabile
10:42

Scandal între Alex Chipciu şi un fost angajat de la CFR Cluj: “Ai uitat când v-am împărțit prima mea de 3.000 de euro?”
Vezi toate știrile
1 VIDEONebunie totală în Anglia! Au promovat în minutul 90+13, după ce fanii adverşi au sărbătorit pe teren cu 8 minute mai devreme 2 Anunţul lui Gigi Becali despre viitorul antrenor al FCSB-ului: “Bat palma cu el şi mă ţin de cuvânt” 3 Salariu de 30.000 de euro pentru Daniel Pancu. Antrenorul e gata să semneze: “E un fenomen” 4 Mesajul postat de Elias Charalambous, după ce Gigi Becali a anunţat că-l aşteaptă la FCSB: “Caracterul face diferenţa” 5 Acuzaţii grave după CFR Cluj – U Cluj 1-0: “Cred că din cască i-au spus! Cum se poate aşa ceva?” 6 Cristi Chivu poate deveni campion cu Inter săptămâna viitoare fără să joace! Cum arată scenariul
Citește și
Cele mai citite
Veste excelentă pentru FCSB. Anunțul făcut de Gigi Becali, după plecarea lui Mirel RădoiVeste excelentă pentru FCSB. Anunțul făcut de Gigi Becali, după plecarea lui Mirel Rădoi
Primul antrenor care e gata să-i ia locul lui Mirel Rădoi la FCSB. Mesaj pentru Gigi Becali: “Sunt pregătit pentru orice”Primul antrenor care e gata să-i ia locul lui Mirel Rădoi la FCSB. Mesaj pentru Gigi Becali: “Sunt pregătit pentru orice”
„M-am trezit cu antrenament anulat, mașinile dispărute din bază” Filmul plecării lui Mirel Rădoi de la FCSB„M-am trezit cu antrenament anulat, mașinile dispărute din bază” Filmul plecării lui Mirel Rădoi de la FCSB
De asta a ajuns Chivu un zeu la Inter! Răspunsul genial când a fost întrebat de scandările fanilorDe asta a ajuns Chivu un zeu la Inter! Răspunsul genial când a fost întrebat de scandările fanilor