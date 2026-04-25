Emoţii pentru Carlo Ancelotti înainte de Cupa Mondială 2026! Vedeta Braziliei, în faţa unei decizii uriaşe

Alex Masgras Publicat: 25 aprilie 2026, 16:37

Carlo Ancelotti / Profimedia

Carlo Ancelotti are bătăi de cap înainte de Cupa Mondială 2026. Selecţionerul Braziliei pare că are şanse mici de a se baza pe Eder Militao, fundaşul lui Real Madrid, la turneul final organizat de Statele Unite ale Americii, Canada şi Mexic.

În meciul câştigat de Real Madrid împotriva lui Alaves, pe teren propriu, scor 2-1, Eder Militao s-a accidentat pe finalul primei reprize. Verdictul primit de brazilian a fost leziune la bicepsul femoral al piciorului stâng.

Şanse mici pentru Eder Militao de a participa la Cupa Mondială 2026

Out de la Real Madrid pentru finalul acestui sezon, Eder Miliato va afla în perioada următoare dacă va avea nevoie de intervenţie chirurgicală sau nu, potrivit marca.com. În cazul în care se va ajunge la acest scenariu, absenţa lui Militao de la Mondial va fi confirmată.

Militao s-a accidentat în Real Madrid – Alaves / Profimedia

Fundaşul brazilian speră însă să nu aibă nevoie de operaţie. În acest caz, spaniolii anunţă că va fi indisponibil în jur de cinci săptămâni, ceea ce i-ar oferi şansa de a fi prezent la Cupa Mondială. Există însă un risc mare pentru Militao. Brazilianul, care a avut mai multe accidentări serioase în ultimii ani, poate risca oricând o recidivă peste ocean.

Dacă se va ajunge la operaţie, Militao va sta departe de gazon 4-5 luni, potrivit sursei menţionate anterior. Asta înseamnă că fundaşul brazilian va fi recuperat la timp pentru sezonul 2026/27.

Programul Braziliei la Cupa Mondială 2026

  • Brazilia – Maroc (01:00, Grupa C, New York/New Jersey Stadium, 14 iunie)
  • Brazilia – Haiti (03:30, Grupa C, Philadelphia Stadium, 20 iunie)
  • Scoţia – Brazilia (01:00, Grupa C, Miami Stadium, 25 iunie)
Loading ... Loading ...
