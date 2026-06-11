Home | Fotbal | Campionatul Mondial 2026 | Florin Răducioiu şi Bogdan Stelea au spus cu cine ţin la Mondial, după ce Gică Hagi şi-a ales favorita
EXCLUSIV

Florin Răducioiu şi Bogdan Stelea au spus cu cine ţin la Mondial, după ce Gică Hagi şi-a ales favorita

Bogdan Stănescu Publicat: 11 iunie 2026, 23:52

Comentarii
Florin Răducioiu şi Bogdan Stelea au spus cu cine ţin la Mondial, după ce Gică Hagi şi-a ales favorita

Florin Răducioiu şi Bogdan Stelea

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Componenţii Generaţiei de Aur, Florin Răducioiu (56 de ani) şi Bogdan Stelea (58 de ani), şi-au dezvăluit favoritele la Mondialul care a început joi şi care se vede exclusiv în Universul Antena.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Anterior, căpitanul Generaţiei de Aur, actualul selecţioner al României, Gică Hagi (61 de ani), a transmis că ţine cu Spania la Mondial.

Florin Răducioiu şi Bogdan Stelea şi-au dezvăluit favoritele la Mondial

Bogdan Stelea ţine şi el cu Spania la acest Mondial. În ceea ce îl priveşte pe Florin Răducioiu, el ar vrea ca Brazilia să cucerească al şaselea titlu mondial din istorie. Brazilienii deţin recordul de titluri mondiale, 5. Totuşi, ei nu s-au mai impus la Mondial din 2002, atunci când Ronaldo Nazario reuşea o “dublă” în finală, cu Germania.

Da, eu sunt mult mai realist. E clar că îmi place foarte mult Brazilia, acest antrenor, Carlo Ancelotti. Este momentul ca, după mulți ani, să câștige Campionatul Mondial. Ar fi fără precedent, a șasea oară”, a declarat Florin Răducioiu la Antena 1.

Eu sunt cu Spania!”, a dezvăluit Bogdan Stelea.

Reclamă
Reclamă

Sper ca Spania să câştige. (n.r: E favorita dumneavoastră) Da, da.

(n.r: Alte favorite?) Vom vedea. Fotbalul e fotbal, n-avem cum să anticipăm lucrurile. Nu poţi să vorbeşti înainte. Îmi place cum arată Spania, ca echipă, cum joacă. Poate nu au cei mai valoroşi jucători, dar arată foarte bine.

(n.r: Pare că Spania e echipa care s-a acomodat cel mai bine în Statele Unite) Nu ştiu, vom vedea. Fotbalul e imprevizibil. Să aşteptăm şi să vedem”, declara anterior Gică Hagi.

O lovitură aparent inofensivă. Cum i-a schimbat viața Anitei o căzătură de pe cal, la 22 aniO lovitură aparent inofensivă. Cum i-a schimbat viața Anitei o căzătură de pe cal, la 22 ani
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine câștigă titlul de golgheter la Cupa Mondială?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Val de aer polar peste România, de joi seară. Furtuni puternice şi temperaturi de maximum 14 grade
Observator
Val de aer polar peste România, de joi seară. Furtuni puternice şi temperaturi de maximum 14 grade
”Shakira e regina absolută!”. Fotbalistul Generației de Aur, categoric după ceremonia de deschidere a Campionatului Mondial 2026
Fanatik.ro
”Shakira e regina absolută!”. Fotbalistul Generației de Aur, categoric după ceremonia de deschidere a Campionatului Mondial 2026
22:44

VideoS-a marcat primul gol de la Campionatul Mondial 2026! Tribunele, în delir la partida de deschidere
22:01

LIVE VIDEOMexic – Africa de Sud 2-0, ACUM pe Antena 1 și AntenaPLAY. Oaspeții primesc un nou roșu, cu VAR
21:32

Real Madrid face „competiție” Campionatului Mondial! Jose Mourinho, anunțat oficial în urmă cu puțin timp
21:02

Plecare de la FCSB! Gigi Becali a anunţat cine părăseşte echipa lui
21:00

VIDEO & FOTOCeremonia de Deschidere a Cupei Mondiale 2026 a fost pe Antena 1 şi AntenaPLAY. Shakira a dat startul petrecerii în Mexico City
20:52

VideoJurnal Antena Sport | Plecăciuni pentru Lucescu
Vezi toate știrile
1 Jovan Markovic a bătut palma! Echipa din Liga 1 la care va evolua fostul atacant de la Universitatea Craiova 2 Primele întăriri pentru Nuno Campos la Dinamo! Jucătorul e aşteptat la reunire 3 „Cel mai valoros”. Gigi Becali a dat lovitura: noul jucător de la FCSB, așteptat să facă diferența 4 Răzvan Lucescu, negocieri avansate pentru a deveni înlocuitorul lui Roberto Mancini. Echipa care-l vrea pe bancă 5 A plecat de la FCSB şi a semnat cu altă echipă din Liga 1: “Face pasul în primul eşalon” 6 Nuno Campos a decis! Cine este primul nume care o va părăsi pe Dinamo: „Nu face parte din proiectul lui”
Citește și
Cele mai citite
Ajunge Marius Şumudică la CFR Cluj? Anunţul clar făcut de Neluţu VargaAjunge Marius Şumudică la CFR Cluj? Anunţul clar făcut de Neluţu Varga
Nuno Campos începe revoluţia la Dinamo. Decizie drastică luată de înlocuitorul lui Zeljko KopicNuno Campos începe revoluţia la Dinamo. Decizie drastică luată de înlocuitorul lui Zeljko Kopic
Jovan Markovic a bătut palma! Echipa din Liga 1 la care va evolua fostul atacant de la Universitatea CraiovaJovan Markovic a bătut palma! Echipa din Liga 1 la care va evolua fostul atacant de la Universitatea Craiova
Lovitură uriașă pentru Craiova! Anunțul făcut de impresarul lui Al-Hamlawi: „Să fie clar!”Lovitură uriașă pentru Craiova! Anunțul făcut de impresarul lui Al-Hamlawi: „Să fie clar!”