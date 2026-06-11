Florin Răducioiu şi Bogdan Stelea au spus cu cine ţin la Mondial, după ce Gică Hagi şi-a ales favorita

Componenţii Generaţiei de Aur, Florin Răducioiu (56 de ani) şi Bogdan Stelea (58 de ani), şi-au dezvăluit favoritele la Mondialul care a început joi şi care se vede exclusiv în Universul Antena.
Anterior, căpitanul Generaţiei de Aur, actualul selecţioner al României, Gică Hagi (61 de ani), a transmis că ţine cu Spania la Mondial.
Florin Răducioiu şi Bogdan Stelea şi-au dezvăluit favoritele la Mondial
Bogdan Stelea ţine şi el cu Spania la acest Mondial. În ceea ce îl priveşte pe Florin Răducioiu, el ar vrea ca Brazilia să cucerească al şaselea titlu mondial din istorie. Brazilienii deţin recordul de titluri mondiale, 5. Totuşi, ei nu s-au mai impus la Mondial din 2002, atunci când Ronaldo Nazario reuşea o “dublă” în finală, cu Germania.
„Da, eu sunt mult mai realist. E clar că îmi place foarte mult Brazilia, acest antrenor, Carlo Ancelotti. Este momentul ca, după mulți ani, să câștige Campionatul Mondial. Ar fi fără precedent, a șasea oară”, a declarat Florin Răducioiu la Antena 1.
„Eu sunt cu Spania!”, a dezvăluit Bogdan Stelea.
„Sper ca Spania să câştige. (n.r: E favorita dumneavoastră) Da, da.
(n.r: Alte favorite?) Vom vedea. Fotbalul e fotbal, n-avem cum să anticipăm lucrurile. Nu poţi să vorbeşti înainte. Îmi place cum arată Spania, ca echipă, cum joacă. Poate nu au cei mai valoroşi jucători, dar arată foarte bine.
(n.r: Pare că Spania e echipa care s-a acomodat cel mai bine în Statele Unite) Nu ştiu, vom vedea. Fotbalul e imprevizibil. Să aşteptăm şi să vedem”, declara anterior Gică Hagi.
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