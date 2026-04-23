Doi jucători de la Real Madrid, OUT până la finalul sezonului. Prezenţa la Campionatul Mondial 2026, în pericol

Doi jucători de la Real Madrid, Eder Militao şi Arda Guler, s-au accidentat şi nu vor mai evolua până la finalul sezonului de La Liga. “Galacticii” au făcut un anunţ de ultim moment despre accidentările celor doi.

Atât Eder Militao, cât şi Arda Guler, s-au accidentat în partida din etapa trecută cu Alaves, câştigată de Real Madrid cu scorul de 2-1.

Eder Militao s-a “rupt” în prima repriză, fiind înlocuit de Antonio Rudiger în minutul 45+2. De cealaltă parte, Franco Mastantuono i-a luat locul lui Arda Guler în minutul 58.

Conform as.com, cei doi jucători vor lipsi între trei şi patru săptămâni. Ambii au suferit leziuni la bicepsul femoral, Arda Guler la piciorul drept, iar Eder Militao la piciorul stâng.

Cei de la marca.com menţionează că sunt şanse mari ca Eder Militao să rateze prezenţa la Campionatul Mondial 2026, turneu care se vede live în Universul Antena în perioada 11 iunie – 19 iulie.