Doi jucători de la Real Madrid, OUT până la finalul sezonului. Prezenţa la Campionatul Mondial 2026, în pericol

Doi jucători de la Real Madrid, Eder Militao şi Arda Guler, s-au accidentat şi nu vor mai evolua până la finalul sezonului de La Liga. “Galacticii” au făcut un anunţ de ultim moment despre accidentările celor doi.
Atât Eder Militao, cât şi Arda Guler, s-au accidentat în partida din etapa trecută cu Alaves, câştigată de Real Madrid cu scorul de 2-1.
Eder Militao s-a “rupt” în prima repriză, fiind înlocuit de Antonio Rudiger în minutul 45+2. De cealaltă parte, Franco Mastantuono i-a luat locul lui Arda Guler în minutul 58.
Conform as.com, cei doi jucători vor lipsi între trei şi patru săptămâni. Ambii au suferit leziuni la bicepsul femoral, Arda Guler la piciorul drept, iar Eder Militao la piciorul stâng.
Cei de la marca.com menţionează că sunt şanse mari ca Eder Militao să rateze prezenţa la Campionatul Mondial 2026, turneu care se vede live în Universul Antena în perioada 11 iunie – 19 iulie.
Rămâne de văzut şi ce se va întâmpla cu Arda Guler, calificat cu naţionala Turciei la Mondialul de peste Ocean. Acesta traversa o formă excelentă la Real Madrid, înaintea accidentării, marcând o “dublă” şi oferind o pasă decisivă în ultimele două meciuri jucate.
“După testele la care a fost supus jucătorul nostru, Arda Guler, de către medicii lui Real Madrid, i-a fost pus diagnosticul unei accidentări musculare la bicepsul femural al piciorului drept. Vom urmări evoluţia”, a anunţat Real Madrid, pe site-ul oficial.
Real Madrid nu se va putea baza pe cei doi jucători la meciurile cu Betis, Espanyol, Barcelona, Real Oviedo, Sevilla şi Athletic Bilbao, rămase de disputat până la finalul sezonului. “Galacticii” luptă pentru câştigarea titlului, cu şanse mici însă, având în vedere distanţa de nouă puncte faţă de liderul Barcelona.
