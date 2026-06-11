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Prima adversară a FCSB-ului din această vară! Când are loc primul amical din Olanda

Alex Masgras Publicat: 11 iunie 2026, 8:39

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Prima adversară a FCSB-ului din această vară! Când are loc primul amical din Olanda

Marius Baciu şi Octavian Popescu / Sport Pictures

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FCSB va începe pregătirea de vară pe 26 iunie, atunci când va pleca în cantonament în Olanda. Formaţia roş-albastră va merge la Venray şi va sta acolo până pe 10 iulie. În această perioadă, echipa lui Marius Baciu va disputa două meciuri de pregătire.

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Primul adversar se ştie deja. Presa din Belgia a dezvăluit că este vorba despre Royale Union Saint-Gilloise. Duelul urmează să se dispute pe 5 iulie.

FCSB va juca cu Royale Union Saint Gilloise pe 5 iulie, într-un meci amical

Anunţul acestui amical a fost făcut de belgienii de la lavenir.net. Nu este singurul amical pe care FCSB îl va disputa în cantonamentul din Olanda, adversarul de pe 8 iulie urmând să fie stabilit.

Royale Union Saint Gilloise este deţinătoarea Cupei Belgiei şi este viceampioană în această ţară. În ultimele zile s-a vorbit multe despre interesul acestei echipe pentru Darius Olaru.

După ce au făcut o primă propunere de 2,3 milioane de euro, se pare că urmează să aibă o altă ofertă, mai bună, pentru formaţia bucureşteană. “Va îmbunătăți oferta pentru internaționalul român”, anunţă jurnaliştii din Belgia.

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“Olaru ar fi un jucător foarte bun pentru Union Saint-Gilloise. E un pasator extraordinar, care are un șut puternic și e capabil să joace la fel de bine atât cu piciorul stâng, cât și cu piciorul drept”, au notat jurnaliştii belgieni.

În prezent, lotul belgienilor este cotat la 134 milioane de euro pe Transfermarkt, iar cel mai valoros mijlocaș central este algerianul Adem Zorgane, care valorează 12 milioane de euro.

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