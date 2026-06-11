Prima adversară a FCSB-ului din această vară! Când are loc primul amical din Olanda

FCSB va începe pregătirea de vară pe 26 iunie, atunci când va pleca în cantonament în Olanda. Formaţia roş-albastră va merge la Venray şi va sta acolo până pe 10 iulie. În această perioadă, echipa lui Marius Baciu va disputa două meciuri de pregătire.

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Primul adversar se ştie deja. Presa din Belgia a dezvăluit că este vorba despre Royale Union Saint-Gilloise. Duelul urmează să se dispute pe 5 iulie.

FCSB va juca cu Royale Union Saint Gilloise pe 5 iulie, într-un meci amical

Anunţul acestui amical a fost făcut de belgienii de la lavenir.net. Nu este singurul amical pe care FCSB îl va disputa în cantonamentul din Olanda, adversarul de pe 8 iulie urmând să fie stabilit.

Royale Union Saint Gilloise este deţinătoarea Cupei Belgiei şi este viceampioană în această ţară. În ultimele zile s-a vorbit multe despre interesul acestei echipe pentru Darius Olaru.

După ce au făcut o primă propunere de 2,3 milioane de euro, se pare că urmează să aibă o altă ofertă, mai bună, pentru formaţia bucureşteană. “Va îmbunătăți oferta pentru internaționalul român”, anunţă jurnaliştii din Belgia.