Câţi bani cere Mihai Rotaru în schimbul lui Ştefan Baiaram. Jucătorul, tot mai aproape de transfer

S-a aflat câţi bani cere Mihai Rotaru în schimbul lui Ştefan Baiaram. Mijlocaşul de 23 de ani e tot mai aproape de plecarea de la Universitatea Craiova, fiind dorit de Anderlecht.

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Cele două echipe poartă negocieri avansate în privinţa transferului lui Ştefan Baiaram. Diferenţele între cerinţele oltenilor şi cele oferite de belgieni nu sunt unele mari, astfel că mutarea are mari şanse de reuşită.

Câţi bani cere Mihai Rotaru în schimbul lui Ştefan Baiaram: cinci milioane de euro

Conform gsp.ro, Mihai Rotaru e dispus să-l lase pe Ştefan Baiaram să plece dacă va obţine de la Anderlecht suma de cinci milioane de euro. Mijlocaşul este cotat, de altfel, la această sumă, conform site-urilor de specialitate.

Eventualul transfer al lui Ştefan Baiaram la Anderlecht ar fi cel mai important al verii, din Liga 1. Mutarea ar depăşi-o pe cea a lui Darius Olaru la Union SG, Gigi Becali încasând în schimbul fostului căpitan de la FCSB suma de trei milioane de euro.

Mihai Rotaru şi ceilalţi acţionari de la Universitatea Craiova i-au solicitat lui Ştefan Baiaram să dea totul pentru Universitatea Craiova în meciurile din acest start de sezon, în special la cele din preliminariile Champions League, notează fanatik.ro. Oltenii sunt de acord cu plecarea sa, însă îşi doresc să-şi îndeplinească şi cel mai mare vis, anume calificarea în grupa competiţiei supreme din Europa. Mijlocaşul ar putea cere şi un salariu mai mare la Anderlecht, în funcţie de evoluţiile pe care le va avea la formaţia din Bănie.