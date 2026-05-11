Georgina Rodriguez, gata să atragă toate privirile la Mondial. Logodnica lui Cristiano Ronaldo arată fabulos

Georgina Rodriguez (32 de ani) e gata să atragă toate privirile la Campionatul Mondial 2026. Logodnica lui Cristiano Ronaldo (41 de ani) a fost în centrul atenției și la precedentul turneu final mondial.

Cristiano Ronaldo se pregătește de a șasea participare la Mondial alături de Portugalia. Starul de la Al-Nassr țintește cucerirea singurului trofeu care-i lipsește din palmaresul uriaș.

CR7 va fi susținut de logodnica Georgina Rodriguez. Aceasta este o prezență constantă la partidele disputate de starul lusitan, atât la echipa de club, cât și la națională.

Georgina a făcut show și la Mondialul disputat în urmă cu patru ani, în Qatar. La unul dintre meciurile disputate de Portugalia, superba parteneră a lui Cristiano Ronaldo a purtat un ceas care valora aproape jumătate de milion de euro, notează marca.com.

De altfel, Georgina nu s-a ferit să intervină după ce Portugalia a fost eliminată din competiție de Maroc, în sferturi. Ea l-a criticat pe selecționerul lusitanilor, Fernando Santos, pentru că l-a trimis în teren pe CR7 abia în repriza a doua.