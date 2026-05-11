Georgina Rodriguez, gata să atragă toate privirile la Mondial. Logodnica lui Cristiano Ronaldo arată fabulos

Viviana Moraru Publicat: 11 mai 2026, 19:50

Georgina Rodriguez (32 de ani) e gata să atragă toate privirile la Campionatul Mondial 2026. Logodnica lui Cristiano Ronaldo (41 de ani) a fost în centrul atenției și la precedentul turneu final mondial.

Cristiano Ronaldo se pregătește de a șasea participare la Mondial alături de Portugalia. Starul de la Al-Nassr țintește cucerirea singurului trofeu care-i lipsește din palmaresul uriaș.

CR7 va fi susținut de logodnica Georgina Rodriguez. Aceasta este o prezență constantă la partidele disputate de starul lusitan, atât la echipa de club, cât și la națională.

Georgina a făcut show și la Mondialul disputat în urmă cu patru ani, în Qatar. La unul dintre meciurile disputate de Portugalia, superba parteneră a lui Cristiano Ronaldo a purtat un ceas care valora aproape jumătate de milion de euro, notează marca.com.

De altfel, Georgina nu s-a ferit să intervină după ce Portugalia a fost eliminată din competiție de Maroc, în sferturi. Ea l-a criticat pe selecționerul lusitanilor, Fernando Santos, pentru că l-a trimis în teren pe CR7 abia în repriza a doua.

„Nu îl poate subestima pe cel mai bun jucător al lumii, cea mai puternică armă a sa. Nu îi poți ține partea cuiva care nu merită. Viața ne dă lecții”, a transmis, la momentul respectiv, Georgina Rodriguez.

Georgina Rodriguez este partenera lui Cristiano Ronaldo din 2016. Anul trecut, starul lusitan și-a cerut iubita în căsătorie, oferindu-i un inel cu un diamant uriaș, care costă peste un milion de euro.

„Inelul e superb. Măcar atât a făcut și el după zece ani de așteptare (n.r. râde). Adevărul e că, atunci când m-a cerut, era ultimul lucru la care mă gândeam. Mi-a luat mult să mă obișnuiesc cu piatra uriașă pe care mi-a luat-o. Am fost atât de șocată încât am lăsat inelul în cameră și nu m-am uitat la el până a doua zi”, a spus Georgina Rodriguez, după ce a fost cerută în căsătorie de Cristiano Ronaldo.

Georgina Rodriguez i-a dăruit doi copii lui Cristiano Ronaldo, pe Alana Martina şi Bella Esmeralda, după o relație de zece ani. CR7 mai are alţi trei copii cu mame surogat: Cristiano Ronaldo Junior şi gemenii Eva şi Mateo.

La Campionatul Mondial, Portugalia împarte Grupa K cu Columbia, Uzbekistan și RD Congo. În primul meci, lusitanii se vor duela cu congolezii la Houston, pe 17 iunie, de la ora 20:00.

Ce acord a semnat Georgina Rodriguez cu Cristiano Ronaldo, la începutul relației

Povestea de iubire dintre Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez se apropie de marele moment: nunta! Însă chiar dacă cei doi formează un cuplu de mai bine de 10 ani, averea estimată la 1,2 miliarde de euro a portughezului duce la măsuri speciale: un acord prenupțial.

Georgina Rodrgiuez va primi 144.000 de dolari pe lună pentru tot restul vieții. De asemenea, Ronaldo va garanta stilul de viață luxos al familiei și al Georginei, inclusiv vacanțe și alte cheltuieli. Conacul de 5,6 milioane de dolari al cuplului va fi înregistrat și pe numele Georginei.

Georgina Rodriguez are o avere fabuloasă, pe care a strâns-o din contractele de publicitate și din cariera de model. Aceasta are în conturi suma fabuloasă de 10 milioane de euro.

