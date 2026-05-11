Siyabonga Ngezana, mutarea carierei. Gigi Becali încasează banii

Radu Constantin Publicat: 11 mai 2026, 17:13

Siyabonga Ngezana, în timpul unui meci - Profimedia

Siyabonga Ngezana rămâne în cărţi pentru Mondial. Hugo Broos, selecționerul belgian al Africii de Sud, nu a renunţat la fundaşul FCSB-ului. Într-un articol numit ”Cel mai probabil lot al lui Hugo Broos prinde contur”, jurnaliștii de la Africa Soccer l-au menționat și pe Siyabonga Ngezana pe lista acestuia.

”Poziția de fundaș central este una dintre cele mai competitive din lot. Siyabonga Ngezana aduce forță în jocul aerian, în timp ce Nkosinathi Sibisi și-a păstrat încrederea antrenorului în ciuda criticilor venite din exterior”, a scris Africa Soccer.

Şi ESPN anunţă că Hugo Broos se va baza la turneul final pe fundașul central de la FCSB.

”Siyabonga Ngezana a avut probleme cu accidentările în ultimele luni și a avut evoluții inconstante la Cupa Africii pe Națiuni. Totuși, înălțimea sa va fi probabil importantă într-o defensivă a naționalei Africii de Sud care duce lipsă la acest capitol. Hugo Broos a trecut de obicei peste dificultățile sale ocazionale în jocul cu mingea la picior și a apreciat contribuția pe care o aduce fără minge”, au scris britanicii.

Pentru fundașul de 26 de ani, o eventuală participare la Cupa Mondială ar reprezenta apogeul carierei.

La precedentul turneu final din 2022, FIFA a recompensat cluburile cu câte 325.000 de euro pentru fiecare jucător care a participat la Mondial.

Potrivit estimărilor oficiale, această sumă va crește la aproximativ 600.000 de euro pentru CM 2026 și CM 2030. Astfel, în cazul în care Ngezana este convocat, FCSB va încasa 600.000 de euro, exact cât a plătit echipa pentru transferul său de la Kaizer Chiefs în 2023.

 

