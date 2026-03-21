Cristiano Ronaldo semnează contract cu Georgina. Ce îi oferă dacă se ajunge la despărțire

Povestea de iubire dintre Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez se apropie de marele moment: nunta! Însă chiar dacă cei doi formează un cuplu de mai bine de 10 ani, averea estimată la 1,2 miliarde de euro a portughezului duce la măsuri speciale: un acord prenupțial.

Clauze spectaculoase în contract

Zvonurile despre un acord prenupțial există de mai mult timp, publicații importante scriind despre acesta, însă acum apar mai multe informații. Presa tabloidă din Portugalia și Turcia scriu în detaliu despre acordul stabilit.

Georgina Rodrgiuez va primi 144.000 de dolari pe lună pentru tot restul vieții. De asemenea, Ronaldo va garanta stilul de viață luxos al familiei și al Georginei, inclusiv vacanțe și alte cheltuieli. Conacul de 5,6 milioane de dolari al cuplului va fi înregistrat și pe numele Georginei.

Clauza care a provocat însă cele mai multe dezbateri este următoarea: Cristiano Ronaldo va avea dreptul să plece în vacanțe de unul singur. Georgina nu i se va alătura în acestea.