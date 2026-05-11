Primul jucător din Liga 1 convocat la Campionatul Mondial. Selecționerul a anunțat lotul final

Primul jucător din Liga 1 care a fost convocat la Campionatul Mondial este Jovo Lukic (27 de ani). Atacantul va reprezenta Bosnia la turneul care va fi live exclusiv în Universul Antena, în perioada 11 iunie – 19 iulie.
Jovo Lukic are un sezon de vis la U Cluj. Atacantul transferat în vară de clujeni de la Universitatea Craiova este golgheterul Ligii 1, cu 18 goluri marcate.
Primul jucător din Liga 1 convocat la Campionatul Mondial: Jovo Lukic, în lotul Bosniei
Sergej Barbarez, selecționerul Bosniei, a anunțat lotul final pentru Campionatul Mondial. Pe lângă Jovo Lukic, atacanții Ermedin Demirovic, de la Stuttgart, și veteranul Edin Dzeko, de la Schalke, au fost convocați pentru turneul final care se va desfășura în SUA, Mexic și Canada.
Bosnia s-a calificat la Mondial după 12 ani. Bosniacii, foști adversari ai „tricolorilor”, au produs marea surpriză și au eliminat Italia, în finala barajului de calificare.
Bosnia va face parte din Grupa B la Mondial, urmând să le înfrunte pe Canada, Elveția și Qatar.
Programul Bosniei de la Mondial:
- Canada – Bosnia (Toronto) – 12 iunie, ora 22:00
- Elveția – Bosnia (Inglewood) – 18 iunie, ora 22:00
- Bosnia – Qatar (Seattle) – 24 iunie, ora 22:00
Până acum, Jovo Lukic a bifat un singur meci în naționala mare a Bosniei. El a evoluat timp de 84 de minute într-un amical cu SUA, disputat în urmă cu patru ani și jumătate. Atacantul lui U Cluj a fost convocat și la finala barajului cu Italia, însă nu a fost ținut în lot de selecționerul Barbarez.
