Surpriză uriaşă la FCSB! Cine poate sta pe bancă la barajul din Conference League

FCSB trebuie să anunţa antrenorul cu care va ataca barajul de Conference League pe care îl va disputa cu Botoşani, pe 23 sau 24 mai. Ulterior, roş-albaştrii sau moldovenii vor lupta cu locul 4 din play-off.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

După plecarea lui Mirel Rădoi după numai cinci meciuri la FCSB, Gigi Becali se află în căutarea unui înlocuitor. Primul pe lista latifundiarului a fost Elias Charalambous, căruia a vrut să îi propună un contract pe aceste două meciuri.

Mihai Pintilii şi Elias Charalambous, pe banca FCSB

Acum, aflat aproape de barajul de Conference, Gigi Becali pare că i-a convins pe Mihai Pintilii şi Elias Charalambous să revină la campioana din ultimii doi ani. El le vor lua locul intermediarilor Lucian Filip şi Alin Stoica, susţine fanatik.ro.

După ceva contre cu Mihai Pintilii, Mihai Stoica susţine că fostul căpitan poate reveni oricând la FCSB.

“I-am scris lui Mihai Doru Pintilii. A rămas ca următoarea deplasare pe care o efectuez, să mergem împreună, să ne uităm după jucători. Așa am simțit, asta am făcut. Deci e pace. Nu a fost război, dar au fost niște declarații beligerante”, a spus Stoica, pentru sursa citată anterior.