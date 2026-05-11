Home | Fotbal | Liga 1 | Gigi Becali, verdict despre arbitrajele cu scandal de la partidele Universităţii Craiova: “Altfel de mafie acum”

Gigi Becali, verdict despre arbitrajele cu scandal de la partidele Universităţii Craiova: “Altfel de mafie acum”

Radu Constantin Publicat: 11 mai 2026, 19:17

Comentarii
Gigi Becali, verdict despre arbitrajele cu scandal de la partidele Universităţii Craiova: Altfel de mafie acum

Gigi Becali / Antena Sport

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Universitatea Craiova s-a “bucurat” de mai multe decizii controversate de arbitraj în ultimele două partide, cu Dinamo, scor 2-1, și cu CFR Cluj, scor 0-0. Gigi Becali crede că “şpaga” nu mai există în fotbalul românesc, iar în cazul Universităţii ar fi fost simple greşeli de abitraj.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

“Mai vorbesc și cu Meme. Nu cred că mai există. Meme zicea că sunt făcute pentru Craiova. Nu mai face nimeni ceva pentru cineva. Acum, la FRF, să zici că ia Burleanu șpagă e exclus. Să zici că ia Bodescu e exclus, să zici că ia Stoichiță e exclus. Să zici că ia Vassaras șpagă e exclus. Nu mai ia nimeni șpagă. Dacă nu e pe șpagă pe ce ar fi? Dacă nu sunt interese ce ar fi? E adevărat, dar se întâmplă greșeli în favoarea lor. Dar nu există cărțile făcute. Se greșește că așa se greșește nu că e ceva concertat”, a declarat Gigi Becali pentru Fanatik.ro.

Gigi Becali vine totuşi cu o altă variantă. Anumite “interese” ar vrea Universitatea Craiova să câştige campionatul, potrivit latifundiarului.

“E normal ca Vassaras să își facă interesele. Dar de șpagă nu se mai pune problema. E un altfel de mafie acum. Și în politică și pe toate domeniile de activitate. E pe putere, pe influență. Așa merge acum. Își fac ei banii, nu mai trebuie să îi fure sau să ia șpagă. Nu mai există șmecherii în arbitraj”, a mai declarat Gigi Becali pentru sursa menţionată.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va câştiga Cupa României?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Femei, plecate cu traume de la "terapeutul" Dragoş Argeșanu. "Mi-a spus să-mi măsoare şarpele Kundalini"
Observator
Femei, plecate cu traume de la "terapeutul" Dragoş Argeșanu. "Mi-a spus să-mi măsoare şarpele Kundalini"
Cauzele sezonului dezastruos de la FCSB! Dezvăluiri din interior: „Marea problemă a fost în vară!” Revoluţie în lot: „Se vor schimba jucători şi asta e bine”. Exclusiv
Fanatik.ro
Cauzele sezonului dezastruos de la FCSB! Dezvăluiri din interior: „Marea problemă a fost în vară!” Revoluţie în lot: „Se vor schimba jucători şi asta e bine”. Exclusiv
21:22

Verdictul lui Kyros Vassaras, după faza controversată din CFR Cluj – Univ. Craiova 0-0: „Sistemul nostru e aprobat și cerificat”
21:18

Patru jucători din fotbalul românesc, suspendați pentru pariuri! Decizia anunţată de FRF
21:07

Premieră istorică, la cursa la care Max Verstappen şi-a anunţat participarea!
21:00

LIVE TEXTFCSB – Unirea Slobozia 0-0. Roș-albaștrii au revenit în Ghencea
20:45

VideoJurnal Antena Sport | Mondialul tuturor
20:44

VideoJurnal Antena Sport| Quaresma face echipă cu toţi românii
Vezi toate știrile
1 Chivu, fără milă după titlul câștigat cu Inter! Jucătorul pe care „românul nu vrea să-l mai vadă” 2 Iuliu Mureşan a anunţat o revenire uriaşă la CFR Cluj! “M-a sunat aseară, să avem o discuţie” 3 Siyabonga Ngezana, mutarea carierei. Gigi Becali încasează banii 4 Marius Şumudică o dă de gol pe Dinamo! Transferurile pregătite de “câini”: “Peste nivelul celor de acum” 5 Surpriză uriaşă la FCSB! Cine poate sta pe bancă la barajul din Conference League 6 „Nebunie” curată: au luat titlul cu un gol în minutul 90+16 chiar în fața marii rivale!
Citește și
Cele mai citite
Gigi Becali n-a stat pe gânduri: pe cine vrea premier al României, după căderea Guvernului lui Ilie BolojanGigi Becali n-a stat pe gânduri: pe cine vrea premier al României, după căderea Guvernului lui Ilie Bolojan
Cel mai crunt destin al unui câştigător al Cupei Campionilor cu Steaua! S-a sinucis, după un şir întreg de drameCel mai crunt destin al unui câştigător al Cupei Campionilor cu Steaua! S-a sinucis, după un şir întreg de drame
“Cutremur” la Liga a 2-a! O echipă de play-off n-a primit dreptul să promoveze. Cine jubilează după anunț“Cutremur” la Liga a 2-a! O echipă de play-off n-a primit dreptul să promoveze. Cine jubilează după anunț
Prima decizie luată de Kyros Vassaras, după scandalul de arbitraj de la Universitatea Craiova – Dinamo 2-1Prima decizie luată de Kyros Vassaras, după scandalul de arbitraj de la Universitatea Craiova – Dinamo 2-1