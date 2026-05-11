Gigi Becali, verdict despre arbitrajele cu scandal de la partidele Universităţii Craiova: “Altfel de mafie acum”

Universitatea Craiova s-a “bucurat” de mai multe decizii controversate de arbitraj în ultimele două partide, cu Dinamo, scor 2-1, și cu CFR Cluj, scor 0-0. Gigi Becali crede că “şpaga” nu mai există în fotbalul românesc, iar în cazul Universităţii ar fi fost simple greşeli de abitraj.

“Mai vorbesc și cu Meme. Nu cred că mai există. Meme zicea că sunt făcute pentru Craiova. Nu mai face nimeni ceva pentru cineva. Acum, la FRF, să zici că ia Burleanu șpagă e exclus. Să zici că ia Bodescu e exclus, să zici că ia Stoichiță e exclus. Să zici că ia Vassaras șpagă e exclus. Nu mai ia nimeni șpagă. Dacă nu e pe șpagă pe ce ar fi? Dacă nu sunt interese ce ar fi? E adevărat, dar se întâmplă greșeli în favoarea lor. Dar nu există cărțile făcute. Se greșește că așa se greșește nu că e ceva concertat”, a declarat Gigi Becali pentru Fanatik.ro.

Gigi Becali vine totuşi cu o altă variantă. Anumite “interese” ar vrea Universitatea Craiova să câştige campionatul, potrivit latifundiarului.

“E normal ca Vassaras să își facă interesele. Dar de șpagă nu se mai pune problema. E un altfel de mafie acum. Și în politică și pe toate domeniile de activitate. E pe putere, pe influență. Așa merge acum. Își fac ei banii, nu mai trebuie să îi fure sau să ia șpagă. Nu mai există șmecherii în arbitraj”, a mai declarat Gigi Becali pentru sursa menţionată.