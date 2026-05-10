Iuliu Mureşan a anunţat o revenire uriaşă la CFR Cluj! “M-a sunat aseară, să avem o discuţie”

Marian Copilu a avut o discuţie faţă în faţă cu preşedintele CFR-ului, Iuliu Mureşan, în urma căreia decizia clubului este de a-l primi înapoi pe Copilu.
Acesta a ţinut să aibă acordul lui Mureşan, înainte de discuţia decisivă cu Neluţu Varga. Cei doi au ajuns la un numitor comun pe 10 mai şi Copilu va începe treaba luni, 11 mai. Astfel, Copilu şi Mureşan au acceptat să uite divergenţele din trecut.
Marian Copilu revine la CFR Cluj
“Suntem oameni maturi. Noi trebuie să facem bine, nu să stăm să privim în trecut. Clubul este cel mai important. Trebuie să îl ducem și să îl ținem sus. Marian Copilu m-a sunat aseară. Mi-a spus că trebuie să avem o discuție.
A fost foarte corect cu mine. Mi-a spus: «Nu vin la Cluj dacă tu nu mă vrei». Am apreciat această poziție a lui Marian Copilu, în ciuda unor divergențe pe care le-am avut în trecut. Trebuie să o luăm de la capăt pentru binele clubului.
Am apreciat deschiderea. Dacă nu intervine nimic, ne apucăm de treabă. Eu voi fi președintele clubului, iar Marian Copilu director executiv, cu atribuții pe partea sportivă. Se va ocupa și de transferuri și, bineînțeles, de tot ce înseamnă partea sportivă. Eu nu am fost un tip ranchiunos. Vrem să facem treabă aici, la CFR, să ținem echipa sus.
Sunt convins că vom avea o colaborare extraordinară. E o echipă bună cu Marian și cu Cadu. Vedem dacă mai aducem întăriri. Sunt convins că e începutul unui drum foarte frumos la CFR Cluj. Abia aștept să facem treabă cu Marian”, a spus Mureşan, citat de fanatik.ro.
Chiar şi după revenirea lui Marian Copilu, Iuliu Mureşan va avea cea mai importantă funcţie din conducere după Neluţu Varga.
