Iuliu Mureşan a anunţat o revenire uriaşă la CFR Cluj! “M-a sunat aseară, să avem o discuţie”

Marian Copilu a avut o discuţie faţă în faţă cu preşedintele CFR-ului, Iuliu Mureşan, în urma căreia decizia clubului este de a-l primi înapoi pe Copilu.

Acesta a ţinut să aibă acordul lui Mureşan, înainte de discuţia decisivă cu Neluţu Varga. Cei doi au ajuns la un numitor comun pe 10 mai şi Copilu va începe treaba luni, 11 mai. Astfel, Copilu şi Mureşan au acceptat să uite divergenţele din trecut.

Marian Copilu revine la CFR Cluj

“Suntem oameni maturi. Noi trebuie să facem bine, nu să stăm să privim în trecut. Clubul este cel mai important. Trebuie să îl ducem și să îl ținem sus. Marian Copilu m-a sunat aseară. Mi-a spus că trebuie să avem o discuție.

A fost foarte corect cu mine. Mi-a spus: «Nu vin la Cluj dacă tu nu mă vrei». Am apreciat această poziție a lui Marian Copilu, în ciuda unor divergențe pe care le-am avut în trecut. Trebuie să o luăm de la capăt pentru binele clubului.

Am apreciat deschiderea. Dacă nu intervine nimic, ne apucăm de treabă. Eu voi fi președintele clubului, iar Marian Copilu director executiv, cu atribuții pe partea sportivă. Se va ocupa și de transferuri și, bineînțeles, de tot ce înseamnă partea sportivă. Eu nu am fost un tip ranchiunos. Vrem să facem treabă aici, la CFR, să ținem echipa sus.