Chivu, fără milă după titlul câștigat cu Inter! Jucătorul pe care „românul nu vrea să-l mai vadă”

Inter Milano a câștigat cel de-al 21-lea titlu de campioană a Italiei și speră chiar la event. Joacă miercuri finala Coppa Italia contra lui Lazio, cea pe care a învins-o chiar în acest weekend cu 3-0.

Inter se gândește însă și la sezonul viitor și a luat o decizie importantă: despărțirea de un jucător, Benjamin Pavard.

Chivu nu-l mai vrea

„Nu va mai juca la Inter. Nu e în planurile lui Chivu” scriu cei de la Calciomercato despre campionul mondial din 2018. Jucătorul a fost deja pe lista de transferuri pentru această vară, cu atât mai mult cu cât are unul dintre cele mai mari salarii de la club: 5 milioane de euro pe sezon.

Pavard a fost împrumutat la Marseille în acest sezon, însă a dezamăgit iar gruparea franceză a decis să nu activeze clauza de 15 milioane de euro pentru un transfer definitiv. La cealaltă extremă este Manuel Akanji, cel care a venit inițial împrumutat de la Manchester City iar acum este definitiv jucătorul lui Inter după ce a devenit o piesă foarte importantă în echipa lui Chivu.

Ce se întâmplă cu Pavard? Mai multe cluburi din Arabia Saudită îl au pe listă, are variante și în Ligue 1 sau Bundesliga. Inter l-ar putea folosi și ca monedă de schimb pentru Karim Adeyemi de la Borussia Dortmund sau Manu Kone de la AS Roma.