Legenda care a doborât toate recordurile și a jucat la Mondial la 45 de ani și 161 de zile

La 45 de ani, cei mai mulți jucători sunt deja retrași de un deceniu și lucrează fie ca antrenori, fie ca analiști. Nu și Essam El Hadary, care la Mondialul din Rusia a doborât orice record. Pe 25 iunie 2018, la Volgograd, portarul egiptean a devenit cel mai în vârstă fotbalist prezent la un turneu final.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Avea 45 de ani și 161 de zile, cu doi ani și vreo 158 de zile mai mult decât deținătorul de atunci al recordului, columbianul Faryd Mondragón.

„Puteam să mă retrag, dar simțeam că lipsea ceva!”

Calificată la ediția din 2018 după 28 de ani de pauză, Egipt l-a luat în lot și pe legendarul Essam El Hadary, dar recordul lui Mondragón părea să stea în picioare. În primele două meciuri din grupa A, cu Uruguay și Rusia, poarta „faraonilor” a fost apărată de Mohamed El Shenawy. Egipt a pierdut ambele meciuri, 0-1 și 1-3, așa că la ultima apariție, cu Arabia Saudită, El Hadary a fost titularizat.

„Aș fi putut să mă retrag, dar simțeam că lipsea ceva din cariera mea fără o prezență la Campionatul Mondial”, declara legendarul goalkeeper înaintea turneului. Iar când selecționerul Héctor Cúper i-a oferit șansa de a intra în istorie, El Hadary a decis să facă ceva mai mult decât un simplu act de prezență.

World Cup 2026 va avea loc în perioada 11 iunie – 19 iulie şi va fi transmis exclusiv în Universul Antena.

A apărat un penalty, dar Egipt a pierdut meciul

Egipt a condus cu 1-0, după golul lui Mohamed Salah din minutul 22, dar până la urmă a cedat pentru a treia oară la acel Mondial. Arabia Saudită a întors scorul, prin golurile lui Al-Faraj și Al-Dawsari, și i-a lăsat pe „faraoni” cu zero puncte în clasament. O dezamăgire pentru nord-africani, care l-au și demis pe Cúper după turneu.