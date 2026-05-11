Legenda care a doborât toate recordurile și a jucat la Mondial la 45 de ani și 161 de zile

La 45 de ani, cei mai mulți jucători sunt deja retrași de un deceniu și lucrează fie ca antrenori, fie ca analiști. Nu și Essam El Hadary, care la Mondialul din Rusia a doborât orice record. Pe 25 iunie 2018, la Volgograd, portarul egiptean a devenit cel mai în vârstă fotbalist prezent la un turneu final.
Avea 45 de ani și 161 de zile, cu doi ani și vreo 158 de zile mai mult decât deținătorul de atunci al recordului, columbianul Faryd Mondragón.
„Puteam să mă retrag, dar simțeam că lipsea ceva!”
Calificată la ediția din 2018 după 28 de ani de pauză, Egipt l-a luat în lot și pe legendarul Essam El Hadary, dar recordul lui Mondragón părea să stea în picioare. În primele două meciuri din grupa A, cu Uruguay și Rusia, poarta „faraonilor” a fost apărată de Mohamed El Shenawy. Egipt a pierdut ambele meciuri, 0-1 și 1-3, așa că la ultima apariție, cu Arabia Saudită, El Hadary a fost titularizat.
„Aș fi putut să mă retrag, dar simțeam că lipsea ceva din cariera mea fără o prezență la Campionatul Mondial”, declara legendarul goalkeeper înaintea turneului. Iar când selecționerul Héctor Cúper i-a oferit șansa de a intra în istorie, El Hadary a decis să facă ceva mai mult decât un simplu act de prezență.
A apărat un penalty, dar Egipt a pierdut meciul
Egipt a condus cu 1-0, după golul lui Mohamed Salah din minutul 22, dar până la urmă a cedat pentru a treia oară la acel Mondial. Arabia Saudită a întors scorul, prin golurile lui Al-Faraj și Al-Dawsari, și i-a lăsat pe „faraoni” cu zero puncte în clasament. O dezamăgire pentru nord-africani, care l-au și demis pe Cúper după turneu.
Dar chiar și așa, Essam El Hadary a mai adăugat un element legendei sale, pe lângă faptul că a devenit cel mai „bătrân” om care joacă la Cupa Mondială. În minutul 39, veteranul portar a apărat un penalty executat de Fahad Al Muwallad. A fost pentru prima dată în istorie când un goalkeeper din Africa parează o lovitură de la 11 metri la Mondiale.
🇪🇬 Oldest player to feature at the #FIFAWorldCup.
🧤 First African to save a penalty in the tournament!
Essam El Hadary was making history five years ago today.
— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 25, 2023
El Hadary s-a retras de la echipa națională după Cupa Mondială
„Dumnezeu m-a ajutat să-mi încoronez cariera cu o participare la Cupa Mondială”, a spus, entuziasmat, Essam El Hadary, după meci. Portarul a povestit că a fost extrem de concentrat, chit că Egipt nu mai avea nicio șansă de calificare în faza optimilor de finală. „Am vrut să demonstrez că meritam să fiu aici, nu că am primit o favoare din partea antrenorului. Ambiția mea, la fel ca pe tot parcursul carierei mele, a fost să evoluez la cel mai înalt nivel”, a mai zis el.
După acel Campionat Mondial, El Hadary s-a retras de la echipa națională. În total, a strâns 159 de selecții pentru „faraoni”, pe parcursul a 22 de ani, din 1996 până în 2018. De apărat a continuat să apere până în 2020. A mai jucat la Ismaily și Nogoom, agățând mănușile în cui abia la 47 de ani! Astăzi, este antrenor de portari, ultima oară lucrând la naționala Siriei chiar alături de Héctor Cúper, omul care l-a trimis pe teren în acea zi istorică de 25 iunie.
- Egipt va participa la Mondialul din 2026. E în grupa G, cu Noua Zeelandă, Belgia și Iran.
