Gigi Becali, anunţul despre transferuri, pe care toţi fanii FCSB-ului îl aşteptau: “5-6 milioane”

Patronul FCSB-ului, Gigi Becali (67 de ani), a anunţat că va investi circa 5-6 milioane de euro în transferuri în această vară.

Becali a transmis că va alege, recent, un mijlocaş, din doi jucători pe care i-a propus Mihai Stoica (60 de ani). Becali a precizat că aşa vor proceda şi în cazul altor jucători, din alte departamente.

Gigi Becali, anunţ despre transferuri: “Bag acum 4-5-6 milioane”

“Mi-a zis MM: «Băi, Gigi, am doi. Ţi-i aduc, să-i vezi tu». Trebuie să-i văd eu de acum încolo, că altfel nu se poate. «Eu ştiu pe cine o să alegi». Că el ştie dorinţele mele, la un jucător.

«Mihai, adu-mi-i». Eu nu pot să mă uit mai mult de un sfert de oră. Dar într-un sfert de oră eu îmi dau seama, să aleg unul. Doi mijlocaşi. (n.r: De la noi sau din străinătate?) Normal că din străinătate, că altfel îi ştiam eu.

Bag acum 4-5-6 milioane, nu vrea (n.r: Mihai Stoica, să-şi asume să-i transfere singur). «Dacă nu iese», cred că aşa zice el. Eu sunt vinovatul numărul 1 şi el e numărul 2, MM”, a spus Gigi Becali pentru fanatik.ro.