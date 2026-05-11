Dorinel Munteanu și-a anunțat plecarea de la Hermannstadt: „O umilință pentru mine”

Viviana Moraru Publicat: 11 mai 2026, 20:28

Dorinel Munteanu, la Hermannstadt/ Sport Pictures

Dorinel Munteanu și-a anunțat plecarea de la Hermannstadt, după remiza cu Metaloglobus, scor 2-2, din etapa a opta a play-out-ului. Antrenorul a declarat că va pleca de la echipă la finalul sezonului.

Hermannstadt luptă pentru evitarea retrogradării. După remiza cu Metaloglobus, sibienii au acumulat 22 de puncte, fiind pe locul 14. În ultima rundă, trupa lui Dorinel Munteanu se va duela cu FCSB.

Dorinel Munteanu va pleca de la Hermannstadt la finalul sezonului

Dorinel Munteanu a declarat că indiferent de ce se va întâmpla la Hermannstadt pe acest final de sezon, el va pleca de la echipă în vară. Antrenorul a transmis că nu va rămâne nici dacă sibienii își vor menține locul în Liga 1 și pentru stagiunea următoare.

„Fără agresivitate, fără determinare, cu un joc apatic, de parcă a venit vacanţa, deşi era un joc extrem de important. Mă gândesc la echipă şi n-am putut schimba prea mult, ţinând cont de problemele de la club. Sunt vinovat, dar îmi doresc mult să salvez echipa. Vor fi ultimele trei etape pentru mine la Sibiu, vor fi ultimele trei etape.

Îmi găsesc greu cuvintele, sunt un luptător şi fac tot posibilul să salvăm echipa, dar aşa este când au decurs lucrurile de la început cum au decurs. Nu vreau să spun mai multe, îmi asum lucruri, dar unii jucători merită mai mult, adică să rămână în Superliga.

Deşi conduc echipa, dar pentru mine a fost o umilinţă azi, adică jocul echipei. Antrenorul este responsabil, dar fac tot posibilul să salvez echipa în ultimele trei etape, cu FCSB, apoi, dacă mai doresc unii jucători să continue… depinde de ce face Slobozia cu FCSB azi. Toţi jucătorii au fost conectaţi la joc, dar a fost poate cel mai slab de când conduc echipa, iar azi Metaloglobus ne-a dominat la toate capitolele.

Nu regret că am venit la Hermannstadt, doar că am făcut multe compromisuri şi nu vreau să le mai fac, doar să continue echipa”, a declarat Dorinel Munteanu, conform orangesport.ro.

Primele cireşe româneşti apar în câteva zile, iar fermierii au stabilit deja preţul
