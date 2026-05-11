Home | Fotbal | Campionatul Mondial 2026 | Au picat într-o grupă de “coşmar” la World Cup 2026, dar el nu se teme: “Mie îmi place”

Au picat într-o grupă de “coşmar” la World Cup 2026, dar el nu se teme: “Mie îmi place”

Bogdan Stănescu Publicat: 11 mai 2026, 18:10

Comentarii
Au picat într-o grupă de coşmar la World Cup 2026, dar el nu se teme: Mie îmi place

Ismael Diaz, într-un meci pentru naţionala statului Panama / Profimedia Images

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Ismael Diaz (28 de ani), extrema naţionalei statului Panama, de-abia aşteaptă cele 3 dueluri “de foc” din grupă, cu Ghana, Croaţia şi Anglia. Campionatul Mondial din 2026 se vede exclusiv în România în Universul Antena.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Ismael Diaz a debutat pentru naţionala statului Panama la doar 17 ani. Are 53 de meciuri şi 17 goluri pentru această reprezentativă. În calificările pentru World Cup 2026, a marcat 2 goluri în 6 meciuri.

Ismael Diaz nu se teme de grupa infernală, cu Ghana, Croaţia şi Anglia: “Sunt mulţumit de ea”

“Toată lumea mi-a spus că este dificilă (n.r grupa), dar mie îmi place. Îmi place pentru că, până la urmă, am crezut întotdeauna că mergi la Cupa Mondială ca să concurezi împotriva celor mai buni. Deci, sunt mulțumit de grupa în care suntem”, a spus Ismael Diaz, citat de fifa.com.

A mai fost cu Panama la Mondialul din Rusia, din 2018, acolo unde a dat tot de Anglia, dar şi de Belgia şi Tunisia. Panama a terminat atunci grupa cu 0 puncte.

“Aceea a fost prima Cupă Mondială a Panama. Cred că atunci a fost mai degrabă despre a trăi acea experiență, de a fi la o primă Cupă Mondială, de a vedea cum se simte și cum este (n.r: participarea). Acum, este puțin diferit, mentalitatea noastră s-a schimbat. Vrem să facem mai mult decât am fost capabili să facem la ultima Cupă Mondială și de aceea mergem acolo cu o mentalitate competitivă”, a declarat Ismael Diaz.

Reclamă
Reclamă

Cotat la 1.8 milioane de euro de către transfermarkt.com, Ismael Diaz evoluează la Club Leon, din Mexic. Panama nu va juca niciun meci de la Mondial în Mexic, două dintre partide, cu Ghana şi Croaţia urmând să le dispute la Toronto (Canada), iar duelul cu Anglia va avea loc la New York (New Jersey), în SUA. În 27 de meciuri în care a jucat, în campionat, în acest sezon, pentru această echipă, Ismael Diaz a marcat 10 goluri şi a dat 6 assist-uri.

O victorie la Mondial pentru Panama ar fi un vis devenit realitate pentru el. “Este cea mai mare dorință a noastră acum. Ar fi incredibil să se întâmple asta în primul nostru meci, să obținem acea victorie. Emoțiile noastre, fericirea noastră nu ar avea limite”, a mai declarat Ismael Diaz, pentru sursa citată.

 

Primele cireşe româneşti apar în câteva zile, iar fermierii au stabilit deja preţulPrimele cireşe româneşti apar în câteva zile, iar fermierii au stabilit deja preţul
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va câştiga Cupa României?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Femei, plecate cu traume de la "terapeutul" Dragoş Argeșanu. "Mi-a spus să-mi măsoare şarpele Kundalini"
Observator
Femei, plecate cu traume de la "terapeutul" Dragoş Argeșanu. "Mi-a spus să-mi măsoare şarpele Kundalini"
Alegerile anticipate, tot mai des pe buzele politicienilor. Cât de realist este acest scenariu? „AUR ar avea de câștigat”
Fanatik.ro
Alegerile anticipate, tot mai des pe buzele politicienilor. Cât de realist este acest scenariu? „AUR ar avea de câștigat”
21:22

Verdictul lui Kyros Vassaras, după faza controversată din CFR Cluj – Univ. Craiova 0-0: „Sistemul nostru e aprobat și cerificat”
21:18

Patru jucători din fotbalul românesc, suspendați pentru pariuri! Decizia anunţată de FRF
21:07

Premieră istorică, la cursa la care Max Verstappen şi-a anunţat participarea!
21:00

LIVE TEXTFCSB – Unirea Slobozia 0-0. Roș-albaștrii au revenit în Ghencea
20:45

VideoJurnal Antena Sport | Mondialul tuturor
20:44

VideoJurnal Antena Sport| Quaresma face echipă cu toţi românii
Vezi toate știrile
1 Chivu, fără milă după titlul câștigat cu Inter! Jucătorul pe care „românul nu vrea să-l mai vadă” 2 Iuliu Mureşan a anunţat o revenire uriaşă la CFR Cluj! “M-a sunat aseară, să avem o discuţie” 3 Siyabonga Ngezana, mutarea carierei. Gigi Becali încasează banii 4 Marius Şumudică o dă de gol pe Dinamo! Transferurile pregătite de “câini”: “Peste nivelul celor de acum” 5 Surpriză uriaşă la FCSB! Cine poate sta pe bancă la barajul din Conference League 6 „Nebunie” curată: au luat titlul cu un gol în minutul 90+16 chiar în fața marii rivale!
Citește și
Cele mai citite
Gigi Becali n-a stat pe gânduri: pe cine vrea premier al României, după căderea Guvernului lui Ilie BolojanGigi Becali n-a stat pe gânduri: pe cine vrea premier al României, după căderea Guvernului lui Ilie Bolojan
Cel mai crunt destin al unui câştigător al Cupei Campionilor cu Steaua! S-a sinucis, după un şir întreg de drameCel mai crunt destin al unui câştigător al Cupei Campionilor cu Steaua! S-a sinucis, după un şir întreg de drame
“Cutremur” la Liga a 2-a! O echipă de play-off n-a primit dreptul să promoveze. Cine jubilează după anunț“Cutremur” la Liga a 2-a! O echipă de play-off n-a primit dreptul să promoveze. Cine jubilează după anunț
Prima decizie luată de Kyros Vassaras, după scandalul de arbitraj de la Universitatea Craiova – Dinamo 2-1Prima decizie luată de Kyros Vassaras, după scandalul de arbitraj de la Universitatea Craiova – Dinamo 2-1