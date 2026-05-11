Au picat într-o grupă de “coşmar” la World Cup 2026, dar el nu se teme: “Mie îmi place”

Ismael Diaz (28 de ani), extrema naţionalei statului Panama, de-abia aşteaptă cele 3 dueluri “de foc” din grupă, cu Ghana, Croaţia şi Anglia. Campionatul Mondial din 2026 se vede exclusiv în România în Universul Antena.
Ismael Diaz a debutat pentru naţionala statului Panama la doar 17 ani. Are 53 de meciuri şi 17 goluri pentru această reprezentativă. În calificările pentru World Cup 2026, a marcat 2 goluri în 6 meciuri.
Ismael Diaz nu se teme de grupa infernală, cu Ghana, Croaţia şi Anglia: “Sunt mulţumit de ea”
“Toată lumea mi-a spus că este dificilă (n.r grupa), dar mie îmi place. Îmi place pentru că, până la urmă, am crezut întotdeauna că mergi la Cupa Mondială ca să concurezi împotriva celor mai buni. Deci, sunt mulțumit de grupa în care suntem”, a spus Ismael Diaz, citat de fifa.com.
A mai fost cu Panama la Mondialul din Rusia, din 2018, acolo unde a dat tot de Anglia, dar şi de Belgia şi Tunisia. Panama a terminat atunci grupa cu 0 puncte.
“Aceea a fost prima Cupă Mondială a Panama. Cred că atunci a fost mai degrabă despre a trăi acea experiență, de a fi la o primă Cupă Mondială, de a vedea cum se simte și cum este (n.r: participarea). Acum, este puțin diferit, mentalitatea noastră s-a schimbat. Vrem să facem mai mult decât am fost capabili să facem la ultima Cupă Mondială și de aceea mergem acolo cu o mentalitate competitivă”, a declarat Ismael Diaz.
Cotat la 1.8 milioane de euro de către transfermarkt.com, Ismael Diaz evoluează la Club Leon, din Mexic. Panama nu va juca niciun meci de la Mondial în Mexic, două dintre partide, cu Ghana şi Croaţia urmând să le dispute la Toronto (Canada), iar duelul cu Anglia va avea loc la New York (New Jersey), în SUA. În 27 de meciuri în care a jucat, în campionat, în acest sezon, pentru această echipă, Ismael Diaz a marcat 10 goluri şi a dat 6 assist-uri.
O victorie la Mondial pentru Panama ar fi un vis devenit realitate pentru el. “Este cea mai mare dorință a noastră acum. Ar fi incredibil să se întâmple asta în primul nostru meci, să obținem acea victorie. Emoțiile noastre, fericirea noastră nu ar avea limite”, a mai declarat Ismael Diaz, pentru sursa citată.
- Jurnal Antena Sport | Mondialul tuturor
- Georgina Rodriguez, gata să atragă toate privirile la Mondial. Logodnica lui Cristiano Ronaldo arată fabulos
- Siyabonga Ngezana, mutarea carierei. Gigi Becali încasează banii
- Primul jucător din Liga 1 convocat la Campionatul Mondial. Selecționerul a anunțat lotul final
- Legenda care a doborât toate recordurile și a jucat la Mondial la 45 de ani și 161 de zile