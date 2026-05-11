Au picat într-o grupă de “coşmar” la World Cup 2026, dar el nu se teme: “Mie îmi place”

Ismael Diaz (28 de ani), extrema naţionalei statului Panama, de-abia aşteaptă cele 3 dueluri “de foc” din grupă, cu Ghana, Croaţia şi Anglia. Campionatul Mondial din 2026 se vede exclusiv în România în Universul Antena.

Ismael Diaz a debutat pentru naţionala statului Panama la doar 17 ani. Are 53 de meciuri şi 17 goluri pentru această reprezentativă. În calificările pentru World Cup 2026, a marcat 2 goluri în 6 meciuri.

Ismael Diaz nu se teme de grupa infernală, cu Ghana, Croaţia şi Anglia: “Sunt mulţumit de ea”

“Toată lumea mi-a spus că este dificilă (n.r grupa), dar mie îmi place. Îmi place pentru că, până la urmă, am crezut întotdeauna că mergi la Cupa Mondială ca să concurezi împotriva celor mai buni. Deci, sunt mulțumit de grupa în care suntem”, a spus Ismael Diaz, citat de fifa.com.

A mai fost cu Panama la Mondialul din Rusia, din 2018, acolo unde a dat tot de Anglia, dar şi de Belgia şi Tunisia. Panama a terminat atunci grupa cu 0 puncte.

“Aceea a fost prima Cupă Mondială a Panama. Cred că atunci a fost mai degrabă despre a trăi acea experiență, de a fi la o primă Cupă Mondială, de a vedea cum se simte și cum este (n.r: participarea). Acum, este puțin diferit, mentalitatea noastră s-a schimbat. Vrem să facem mai mult decât am fost capabili să facem la ultima Cupă Mondială și de aceea mergem acolo cu o mentalitate competitivă”, a declarat Ismael Diaz.