Marius Şumudică o dă de gol pe Dinamo! Transferurile pregătite de “câini”: “Peste nivelul celor de acum”

Marius Şumudică, fostul antrenor de la Rapid, a dezvăluit că Dinamo pregăteşte mai multe mutări importante în această vară. Tehnicianul de 56 de ani a declarat că echipa din Ştefan cel Mare vrea să aducă cel puţin patru jucători care să devină titulari sezonul viitor.

Dinamo vrea să se întărească pentru a cuceri titlul în sezonul 2026/27. În acelaşi timp, “câinii” speră să revină în cupele europene sezonul viitor.

Marius Şumudică: “Cel puţin 4 jucători de prim 11 vor fi aduşi la Dinamo”

Marius Şumudică susţine că jucătorii pe care Dinamo vrea să îi aducă sunt peste ce are echipa la ora actuală şi că aceştia vor face parte imediat din primul 11 al lui Zeljko Kopic.

“Din informaţiile mele şi din cunoştinţele mele, cel puţin 4 jucători de prim 11 vor fi aduşi la Dinamo. Peste nivelul celor de acum”, a declarat Marius Şumudică, potrivit fanatik.ro.

Dinamo poate ajunge pe locul 3 dacă va câştiga meciul direct de pe teren propriu cu CFR Cluj, din etapa a 9-a, penultima din play-off. În cazul unui succes contra echipei lui Daniel Pancu, Dinamo va avea nevoie să obţină în meciul cu U Cluj un rezultat mai bun decât CFR Cluj împotriva lui FC Argeş. În cazul în care clujenii vor pierde, atunci Dinamo are nevoie de cel puţin un egal.