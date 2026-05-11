Home | Fotbal | Fotbal extern | „Nebunie” curată: au luat titlul cu un gol în minutul 90+16 chiar în fața marii rivale!

„Nebunie” curată: au luat titlul cu un gol în minutul 90+16 chiar în fața marii rivale!

Ionuţ Axinescu Publicat: 11 mai 2026, 12:06

Comentarii
Nebunie” curată: au luat titlul cu un gol în minutul 90+16 chiar în fața marii rivale!

Esperance a primit-o pe Club Africain în derby-ul orașului Tunis

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Unul dintre cele mai puternice campionate din Africa, cel din Tunisia, a avut un final demn de filmele thriller. În runda a 29-a, penultima, Esperance a primit-o pe Club Africain în derby-ul orașului Tunis, meci jucat practic cu titlul pe masă.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Club Africain era lider, cu 62 de puncte, în timp ce fosta echipă a lui Laurențiu Reghecampf se afla pe locul secund, cu 60. O victorie ar fi dus-o pe Esperance pe prima poziție și ar fi pus-o în pole-position pentru câștigarea campionatului.

Club Africain, campioana Tunisiei: gol de titlu în minutul 90+16!

Meciul, tensionat și cu puține ocazii, se ducea însă spre un 0-0, care ar fi amânat decizia până în ultima etapă. Esperance s-a aruncat orbește în atac, iar Club Africain a dat lovitura în minutul 90+16! Oaspeții au scăpat pe un contraatac trei contra unu, iar Ghaith Zaalouni a înscris golul care a adus titlul pentru Club Africain.

După meci, fanii au luat cu asalt centrul orașului, în timp ce jucătorii de la Club Africain au vorbit despre „un succes meritat, cu aromă specială”, potrivit presei locale, pentru că a fost obținut chiar în duelul cu marea rivală din Tunis.

Reclamă
Reclamă

Primul titlu după 11 ani de „secetă”

Pentru Club Africain este al 14-lea titlu din istoria clubului, fondat încă din 1920. Totodată, trofeul vine după o pauză de 11 ani, precedentul fiind cucerit în 2015. În acest timp, rivala Esperance a dominat categoric fotbalul din Tunisia, câștigând nu mai puțin de opt campionate.

Ambele echipe din Tunis vor participa în ediția viitoare a Ligii Campionilor Africii. Club Africain are în palmares un trofeu al celei mai importante competiții continentale, câștigat în 1991. Esperance, în schimb, a luat Liga Campionilor de patru ori, cel mai recent în 2019.

● 11,26 milioane de euro valoarează lotul lui Club Africain, conform Transfermarkt.

Hantavirusul, la granița cu România: "În Ucraina se înregistrează anual zeci de cazuri"Hantavirusul, la granița cu România: "În Ucraina se înregistrează anual zeci de cazuri"
Reclamă

● Esperance Tunis are lotul cotat la 20,25 de milioane de euro, potrivit aceleiași surse.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va câştiga Cupa României?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
"Banii mei sunt banii mei". Cum negociază tinerii nota de plată la prima întâlnire
Observator
"Banii mei sunt banii mei". Cum negociază tinerii nota de plată la prima întâlnire
Dinamo în alertă: Gnahore și Boateng, la un pas să plece! Ce transferuri fac roș-albii
Fanatik.ro
Dinamo în alertă: Gnahore și Boateng, la un pas să plece! Ce transferuri fac roș-albii
12:53

Decizia radicală luată de West Ham, după scandalul de la meciul cu Arsenal: „Nu se poate continua așa!”
12:45

LPF a anunţat când va avea loc meciul Universitatea Craiova – U Cluj! Când se poate da titlul în Liga 1
12:30

Marie Louise Eta, prima femeie care câștigă un meci în top 5 campionate! Succes dramatic în prelungiri
11:58

Washington Wizards va avea prima alegere în draftul NBA din 2026
11:15

Bernadette Szocs şi Eliza Samara cer banii de la statul român: “De doi ani nu am mai primit nici măcar o premiere”
11:05

Anunțul oficial al lui Lewandowski, după ce a câștigat ultimul trofeu cu Barca: „Un lucru este clar!”
Vezi toate știrile
1 Chivu, fără milă după titlul câștigat cu Inter! Jucătorul pe care „românul nu vrea să-l mai vadă” 2 Iuliu Mureşan a anunţat o revenire uriaşă la CFR Cluj! “M-a sunat aseară, să avem o discuţie” 3 „Nu se poate! Este atât de greșit!” Legenda lui United, șocată de golul anulat care o duce pe Arsenal aproape de titlu 4 Ce mesaj a putut să transmită Kylian Mbappe, în timpul El Clasico. Barcelona o conducea deja cu 2-0 pe Real Madrid 5 Calculele pentru ca Dinamo să încheie sezonul pe locul 3! Cum pot evita “câinii” barajul pentru Conference League 6 Marius Şumudică o dă de gol pe Dinamo! Transferurile pregătite de “câini”: “Peste nivelul celor de acum”
Citește și
Cele mai citite
Gigi Becali n-a stat pe gânduri: pe cine vrea premier al României, după căderea Guvernului lui Ilie BolojanGigi Becali n-a stat pe gânduri: pe cine vrea premier al României, după căderea Guvernului lui Ilie Bolojan
Cel mai crunt destin al unui câştigător al Cupei Campionilor cu Steaua! S-a sinucis, după un şir întreg de drameCel mai crunt destin al unui câştigător al Cupei Campionilor cu Steaua! S-a sinucis, după un şir întreg de drame
“Cutremur” la Liga a 2-a! O echipă de play-off n-a primit dreptul să promoveze. Cine jubilează după anunț“Cutremur” la Liga a 2-a! O echipă de play-off n-a primit dreptul să promoveze. Cine jubilează după anunț
Prima decizie luată de Kyros Vassaras, după scandalul de arbitraj de la Universitatea Craiova – Dinamo 2-1Prima decizie luată de Kyros Vassaras, după scandalul de arbitraj de la Universitatea Craiova – Dinamo 2-1