„Nebunie” curată: au luat titlul cu un gol în minutul 90+16 chiar în fața marii rivale!

Unul dintre cele mai puternice campionate din Africa, cel din Tunisia, a avut un final demn de filmele thriller. În runda a 29-a, penultima, Esperance a primit-o pe Club Africain în derby-ul orașului Tunis, meci jucat practic cu titlul pe masă.
Club Africain era lider, cu 62 de puncte, în timp ce fosta echipă a lui Laurențiu Reghecampf se afla pe locul secund, cu 60. O victorie ar fi dus-o pe Esperance pe prima poziție și ar fi pus-o în pole-position pentru câștigarea campionatului.
Club Africain, campioana Tunisiei: gol de titlu în minutul 90+16!
Meciul, tensionat și cu puține ocazii, se ducea însă spre un 0-0, care ar fi amânat decizia până în ultima etapă. Esperance s-a aruncat orbește în atac, iar Club Africain a dat lovitura în minutul 90+16! Oaspeții au scăpat pe un contraatac trei contra unu, iar Ghaith Zaalouni a înscris golul care a adus titlul pentru Club Africain.
După meci, fanii au luat cu asalt centrul orașului, în timp ce jucătorii de la Club Africain au vorbit despre „un succes meritat, cu aromă specială”, potrivit presei locale, pentru că a fost obținut chiar în duelul cu marea rivală din Tunis.
Club Africain 🇹🇳 have become the Tunisian club champions after a late goal secured a 1-0 victory over Espérance Tunis in the latest edition of the Tunis Derby!
Ghaith Zaalouni with the goal deep into second half stoppage time! #الدوري_التونسي #ClubAfricain #Ligue1Tn pic.twitter.com/EzOMRpwaa4
— Pan-Africa Football (@PanAfricaFooty) May 10, 2026
Primul titlu după 11 ani de „secetă”
Pentru Club Africain este al 14-lea titlu din istoria clubului, fondat încă din 1920. Totodată, trofeul vine după o pauză de 11 ani, precedentul fiind cucerit în 2015. În acest timp, rivala Esperance a dominat categoric fotbalul din Tunisia, câștigând nu mai puțin de opt campionate.
Ambele echipe din Tunis vor participa în ediția viitoare a Ligii Campionilor Africii. Club Africain are în palmares un trofeu al celei mai importante competiții continentale, câștigat în 1991. Esperance, în schimb, a luat Liga Campionilor de patru ori, cel mai recent în 2019.
● 11,26 milioane de euro valoarează lotul lui Club Africain, conform Transfermarkt.
● Esperance Tunis are lotul cotat la 20,25 de milioane de euro, potrivit aceleiași surse.
- „Eu nu aș fi făcut asta niciodată!” Sumudică, vești proaste pentru Rădoi după 3 înfrângeri la Gaziantep
- I-au oprit conferința lui Arda Turdan! Ce au făcut jucătorii lui Șahtior după câștigarea titlului
- Echipa perfectă a lui Luis Enrique rămâne fără o stea: vrea neapărat în Premier League! Liverpool și Arsenal se luptă pentru el
- „Tăntălăul și gogomanul” au jucat în aceeași echipă! Ce au putut să facă portarul și un fundaș, la ultima fază
- Mirel Rădoi taie în carne vie după o nouă înfrângere la Gaziantep: “Nu pot accepta niciodată”