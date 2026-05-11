„Nebunie” curată: au luat titlul cu un gol în minutul 90+16 chiar în fața marii rivale!

Unul dintre cele mai puternice campionate din Africa, cel din Tunisia, a avut un final demn de filmele thriller. În runda a 29-a, penultima, Esperance a primit-o pe Club Africain în derby-ul orașului Tunis, meci jucat practic cu titlul pe masă.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Club Africain era lider, cu 62 de puncte, în timp ce fosta echipă a lui Laurențiu Reghecampf se afla pe locul secund, cu 60. O victorie ar fi dus-o pe Esperance pe prima poziție și ar fi pus-o în pole-position pentru câștigarea campionatului.

Club Africain, campioana Tunisiei: gol de titlu în minutul 90+16!

Meciul, tensionat și cu puține ocazii, se ducea însă spre un 0-0, care ar fi amânat decizia până în ultima etapă. Esperance s-a aruncat orbește în atac, iar Club Africain a dat lovitura în minutul 90+16! Oaspeții au scăpat pe un contraatac trei contra unu, iar Ghaith Zaalouni a înscris golul care a adus titlul pentru Club Africain.

După meci, fanii au luat cu asalt centrul orașului, în timp ce jucătorii de la Club Africain au vorbit despre „un succes meritat, cu aromă specială”, potrivit presei locale, pentru că a fost obținut chiar în duelul cu marea rivală din Tunis.

Club Africain 🇹🇳 have become the Tunisian club champions after a late goal secured a 1-0 victory over Espérance Tunis in the latest edition of the Tunis Derby!

Ghaith Zaalouni with the goal deep into second half stoppage time! #الدوري_التونسي #ClubAfricain #Ligue1Tn pic.twitter.com/EzOMRpwaa4

— Pan-Africa Football (@PanAfricaFooty) May 10, 2026