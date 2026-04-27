Golul pe care „toți copiii îl vor marca în curtea lor”, reușit de „Maradona din deșert” la Mondialul din 1994

Unul dintre cele mai frumoase goluri din istoria Cupei Mondiale poartă semnătura unui jucător mai puțin faimos în Europa. În 1994, un anume Saeed Al-Owairan reușea o capodoperă similară cu al doilea gol înscris de argentinianul Diego Maradona în acel sfert epic cu Anglia, 2-1 la ediția din 1986.
De altfel, Al-Owairan, care a evoluat toată cariera sa pentru un singur club, Al-Shabab, a fost botezat „Maradona al arabilor” și „Maradona din deșert”. Acel gol, de pe 29 iunie 1994, l-a urmărit toată viața.
Regele însuși l-a sunat: „Vei marca împotriva Belgiei!”
În SUA, Arabia Saudită, condusă de un argentinian, Jorge Solari, era debutantă la Cupa Mondială. Culmea, înaintea ultimului meci, cu Belgia, saudiții păstrau șanse importante de calificare. Pierduseră la limită cu Olanda, 1-2, la debut, după care trecuseră de Maroc cu același scor. Întâlnirea de la Washington, D.C., împotriva Belgiei marelui Scifo, se disputa cu calificarea pe masă.
Saeed Al-Owairan, pe atunci în vârstă de 26 de ani, era starul Arabiei Saudite, însă nu marcase în primele două meciuri. Chiar dacă nu juca vârf veritabil, „decarul” lui Al-Shabab căra pe spate responsabilitatea golurilor pentru saudiți. De altfel, Al-Owairan resimțea din plin presiunea de a nu fi înscris încă la acel Mondial. Înaintea meciului cu Belgia, a primit un telefon de la însuși regele Fahd, care l-a motivat. „Dumnezeu să-i binecuvânteze pe cei care joacă un fotbal frumos. Vei marca împotriva Belgiei”, i-a spus regele, după cum povestea Saeed pentru site-ul FIFA.
Al-Owairan a înșirat toată echipa Belgiei
A durat doar cinci minute din duelul cu belgienii pentru ca previziunea regelui să se îndeplinească. Al-Owairan a preluat mingea undeva la 70 de metri de poarta adversă și a pornit într-o cursă cu valențe supraomenești. Sauditul a făcut slalom printre jucătorii Belgiei, care în niciun caz nu erau niște anonimi. Saeed i-a înșirat pe toți, indiferent că s-au numit Franky Van Der Elst, Dirk Medved, Michel De Wolf sau Rudi Smidts.
Ajuns în careul belgian, Saeed încă mai avea suflu și mintea limpede, spre surprinderea adversarilor, care se așteptau să cedeze. Din cădere, „decarul” a trimis mingea inteligent, pe lângă portarul Michel Preud’homme, ieșit în întâmpinare. Balonul s-a oprit în poartă, iar comentatorul american a exclamat: „Oh, ăsta e cel mai tare gol al turneului!”. 1-0 pentru Arabia Saudită, scor care avea să se mențină până la final. Un rezultat care i-a dus pe arabi în optimi, în ceea ce a rămas până astăzi cea mai mare performanță a lor la un Mondial.
„Un gol pe care toți copiii îl vor marca în curtea lor”
„Voi păstra întotdeauna în inimă acel gol. Lumea a spus că a fost ceva mitic. A fost un vis pentru toți saudiții și pentru toți arabii. Mi-ar fi plăcut să existe telefoane mobile și Social Media pe atunci. Abia după meci, când am văzut reacțiile, am realizat importanța acelui gol”, povestea Al-Owairan pentru FIFA.
Într-adevăr, lumea întreagă a fost fascinată de reușita de excepție a sauditului. Jurnalistul Lawrie Mifflin, de la New York Times, a descris-o drept „un gol de autor a cărui măiestrie e demnă de Pele”. Los Angeles Times a notat, în ediția de a doua zi, că Al-Owairan a marcat un gol „pe care toți copiii din lume îl vor marca mereu în curțile lor”.
A jucat pentru un singur club toată cariera
„Bijuteria” din Statele Unite i-a schimbat complet viața lui Saeed Al-Owairan. La întoarcerea acasă, după 1-3 cu Suedia în optimi, starul saudit a primit un Rolls-Royce și a devenit un adevărat erou popular. Deși a fost dorit la diverse cluburi din Europa, a rămas în Arabia Saudită până la finalul carierei, în 2001, tot la clubul său de-o viață.
Sigur, nu totul a fost roz pentru Al-Owairan. În 1996, în Egipt, a fost surprins cu o prostituată, consumând alcool chiar în timpul Ramadanului. Arabia Saudită l-a suspendat timp de un an din echipa națională, a primit chiar și o condamnare cu suspendare, dar, peste toate, imaginea sa a fost serios afectată. Între timp, dezamăgirea s-a diluat, iar Saeed rămâne o legendă. Atât la el în țară, cât și în toate topurile celor mai spectaculoase goluri de la Campionatul Mondial.
● 24 de goluri, în 75 de selecții, pentru Arabia Saudită a marcat Saeed Al-Owairan.
● A participat și la Mondialul din 1998, în Franța, unde a jucat în două meciuri, fără să înscrie.
- Neymar, out din lista starurilor care apar în albumul Panini pentru World Cup. Motivul deciziei
- Cristiano Ronaldo, campion mondial? Promisiunea făcută de Bruno: „Voi face totul pentru asta, pentru el!”
- Cum arată New York, oraşul care va găzdui finala World Cup 2026! Imagini spectaculoase
- FIFA vrea să mărească potul pentru World Cup 2026! Anunțul făcut
- Egiptenii anunţă că Mohamed Salah a jucat ultimul meci la Liverpool! Ce se întâmplă cu prezenţa sa la Cupa Mondială