Golul pe care „toți copiii îl vor marca în curtea lor”, reușit de „Maradona din deșert” la Mondialul din 1994

Unul dintre cele mai frumoase goluri din istoria Cupei Mondiale poartă semnătura unui jucător mai puțin faimos în Europa. În 1994, un anume Saeed Al-Owairan reușea o capodoperă similară cu al doilea gol înscris de argentinianul Diego Maradona în acel sfert epic cu Anglia, 2-1 la ediția din 1986.

De altfel, Al-Owairan, care a evoluat toată cariera sa pentru un singur club, Al-Shabab, a fost botezat „Maradona al arabilor” și „Maradona din deșert”. Acel gol, de pe 29 iunie 1994, l-a urmărit toată viața.

Regele însuși l-a sunat: „Vei marca împotriva Belgiei!”

În SUA, Arabia Saudită, condusă de un argentinian, Jorge Solari, era debutantă la Cupa Mondială. Culmea, înaintea ultimului meci, cu Belgia, saudiții păstrau șanse importante de calificare. Pierduseră la limită cu Olanda, 1-2, la debut, după care trecuseră de Maroc cu același scor. Întâlnirea de la Washington, D.C., împotriva Belgiei marelui Scifo, se disputa cu calificarea pe masă.

Saeed Al-Owairan, pe atunci în vârstă de 26 de ani, era starul Arabiei Saudite, însă nu marcase în primele două meciuri. Chiar dacă nu juca vârf veritabil, „decarul” lui Al-Shabab căra pe spate responsabilitatea golurilor pentru saudiți. De altfel, Al-Owairan resimțea din plin presiunea de a nu fi înscris încă la acel Mondial. Înaintea meciului cu Belgia, a primit un telefon de la însuși regele Fahd, care l-a motivat. „Dumnezeu să-i binecuvânteze pe cei care joacă un fotbal frumos. Vei marca împotriva Belgiei”, i-a spus regele, după cum povestea Saeed pentru site-ul FIFA.

● World Cup 2026 va avea loc în perioada 11 iunie – 19 iulie şi va fi transmis exclusiv în Universul Antena.