Julian Alvarez, gol fabulos în Argentina – Elveţia! Campioana mondială s-a descătuşat după execuţia din prelungiri

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Gigi Becali s-a pomenit cu banii în cont de la Mirel Rădoi. Gestul neaşteptat al tehnicianului oltean

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Foto Gata! Simona Halep şi-a scos în lume iubitul milionar. Surprinşi lângă Kate Middleton, la Wimbledon!

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Vladislav Blănuță, gata să plece de la Dinamo Kiev! Clubul care l-a convins pe român

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Verdictul specialistului după faza controversată din Spania – Belgia 2-1

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Foto Erling Haaland, dat de gol de iubita sa: “E puțin jenant că spun asta”. Ce fac cei doi într-o seară obișnuită

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Comunicatul FIFA după controversa uriaşă de la Norvegia – Anglia 1-2