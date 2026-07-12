Julian Alvarez, gol fabulos în Argentina – Elveţia! Campioana mondială s-a descătuşat după execuţia din prelungiri

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Julian Alvarez, gol fabulos în Argentina - Elveția! Campioana mondială s-a descătușat după execuția din…Julian Alvarez, gol fabulos în Argentina - Elveția! Campioana mondială s-a descătușat după execuția din…
Embolo, eliminat după o simulare grosolană în Argentina - Elveţia! A început să plângă după ce a văzut roşuEmbolo, eliminat după o simulare grosolană în Argentina - Elveţia! A început să plângă după ce a văzut roşu
Frustrarea lui Erling Haaland! Starul Norvegiei, la pământ după ce a fost scos de pe terenFrustrarea lui Erling Haaland! Starul Norvegiei, la pământ după ce a fost scos de pe teren
God Save The King a răsunat la Miami! David Beckham, alături de Anglia, la sfertul cu NorvegiaGod Save The King a răsunat la Miami! David Beckham, alături de Anglia, la sfertul cu Norvegia
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