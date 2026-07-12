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Julian Alvarez, gol fabulos în Argentina – Elveţia! Campioana mondială s-a descătuşat după execuţia din prelungiri

Julian Alvarez a marcat un gol fabulos în prelungirile sfertului cu Elveţia! Argentina, campioana mondială en-titre, s-a calificat în semifinale, acolo unde va întâlni Anglia

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