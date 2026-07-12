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Trei concluzii după Argentina – Elveția 3-1: „Pumele”, din nou pe persoană fizică, și tot mai vulnerabile

Ionuţ Axinescu Publicat: 12 iulie 2026, 7:14

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Trei concluzii după Argentina – Elveția 3-1: Pumele”, din nou pe persoană fizică, și tot mai vulnerabile

Julian Alvarez / Getty Images

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1. Argentina nu poate avea un meci calm, fără tensiune, și nu știu cât o mai ține inima. Culmea, golul rapid al lui Mac Allister și o primă repriză fără cine știe ce evenimente păreau să le asigure argentinienilor un joc liniștit, cu emoții minime. Doar că apoi, sud-americanii au făcut ce face orice latin căruia nu-i plac lucrurile prea banale și i se urăște cu binele: și-au complicat existența. Și-o puteau complica și mai mult dacă Embolo n-ar fi simulat neinspirat într-o eră în care VAR-ul poate acționa precum Securitatea.

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2. Extraordinară transformarea Elveției, care a început Mondialul cu un 1-1 cu Qatar și îl termină jucându-se cu lama la jugulara Argentinei. Elvețienii știu mult fotbal, sunt tehnici, pasează bine, deși steril uneori, dar ce i-a caracterizat în startul turneului a fost indolența vecină cu insolența. Ei bine, rămasă în zece și pusă de Murat Yakin într-un 5-3-1 de criză, Elveția a arătat și altă față. A știut să sufere, s-a împotrivit sorții. N-a supraviețuit, pentru că a apărut un moment de geniu al argentinienilor, dar a luptat cum nu ai fi intuit vreodată că e capabilă să o facă.

3. Argentina se salvează din nou pe persoană fizică, de data aceasta cu un gol fantastic al lui Julián Alvarez, singura modalitate de a sparge blocada elvețienilor. S-a terminat chiar 3-1, din nou spectaculos și palpitant pentru public, dar adevărul e că echipa lui Lionel Scaloni înoată și pare tot mai vulnerabilă de la un meci la altul.

 

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