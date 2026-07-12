Semifinalele Cupei Mondiale 2026. Când se joacă Franţa – Spania şi Anglia – Argentina

Cupa Mondială 2026, transmisă exclusiv în România pe Antena 1 şi AntenaPLAY, a produs spectacol şi în faza sferturilor de finală, acolo unde partidele au fost echilibrate.

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Franţa a trecut de Maroc cu 2-0, după o primă repriză în care africanii s-au ţinut bine, iar adversară urmează să-i fie Spania, trupa lui Yamal.

Programul semifinalelor de la Cupa Mondială 2026

Ibericii au dat piept cu Belgia şi au câştigat datorită unui gol venit în minutul 89 de la Mikel Merino, cel care a înscris golul de 2-1 care s-a dovedit a fi şi decisiv. Partida dintre Franţa şi Spania urmează să fie marţi, de la ora 22:00, în direct pe Antena 1 şi pe AntenaPLAY. De asemenea, meciul o să fie şi în format LIVE VIDEO pe AS.ro.

De cealaltă parte, Anglia a avut nevoie de prelungiri în duelul cu Norvegia, după ce la finalul celor 90 de minute a fost egalitate, 1-1. Bellingham a lovit şi în prelungiri, iar astfel au obţinut britanicii biletele pentru faza semifinalelor.

Argentina a fost ultima formaţia care a reuşit să izbutească accederea în careul de aşi, asta după ce a trecut de Elveţia, însă la fel, cu greutate. Sud-americanii au fost egali cu rivalii lor după timpul regulamentar, iar în prelungiri a venit strălucirea lui Julian Alvarez care a făcut diferenţa, plus oportunismul lui Lautaro Martinez.