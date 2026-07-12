Lionel Scaloni, mândru şi îngrijorat după Argentina – Elveţia: “Istoric!” / “Norocul a fost de partea noastră”

Argentina a reuşit calificarea în faza semifinalelor de la Cupa Mondială după o victorie obţinută în prelungiri cu Elveţia, 3-1. Sud-americanii au jucat peste 45 de minute cu un om în plus după eliminarea lui Breel Embolo pentru simulare.

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Leo Messi şi nici colegii săi nu au strălucit şi asta l-a făcut pe Lionel Scaloni să se declare îngândurat la finalul confruntării.

Lionel Scaloni a recunoscut jocul mai slab al Argentinei din partida cu Elveţia

Tehnicianul naţionalei sud-americane a spus totodată că performanţa reuşită de jucători nu este de neglijat.

“Ei bine, adevărul este că astăzi ne-am chinuit. Știam că este o echipă foarte puternică din punct de vedere fizic și cred că tocmai din acest motiv ne-au pus în multe situații dificile. Nu am reușit să ieșim din unele dintre acele momente complicate. Și, sincer, astăzi norocul a fost de partea noastră, acesta este adevărul, pentru că ei au rămas în inferioritate numerică după eliminarea unui jucător, iar din acel moment echipa a atacat.

Trebuie să fim realiști: avem multe lucruri de îmbunătățit, dar victoriile fac întotdeauna ca totul să pară mai bine. Cu toate acestea, ceea ce a reușit această echipă astăzi este o performanță istorică, chiar dacă am fi putut avea o prestație mai bună. Este un moment istoric să ajungem din nou în semifinale”, a declarat Scaloni.