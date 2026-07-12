Home | Fotbal | Campionatul Mondial 2026 | Lionel Scaloni, mândru şi îngrijorat după Argentina – Elveţia: “Istoric!” / “Norocul a fost de partea noastră”

Lionel Scaloni, mândru şi îngrijorat după Argentina – Elveţia: “Istoric!” / “Norocul a fost de partea noastră”

Mihai Alecu Publicat: 12 iulie 2026, 7:45

Comentarii
Lionel Scaloni, mândru şi îngrijorat după Argentina – Elveţia: Istoric! / Norocul a fost de partea noastră

Ce a spus Scaloni după Argentina - Elveţia. Foto: Getty Images

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

Argentina a reuşit calificarea în faza semifinalelor de la Cupa Mondială după o victorie obţinută în prelungiri cu Elveţia, 3-1. Sud-americanii au jucat peste 45 de minute cu un om în plus după eliminarea lui Breel Embolo pentru simulare.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Leo Messi şi nici colegii săi nu au strălucit şi asta l-a făcut pe Lionel Scaloni să se declare îngândurat la finalul confruntării.

Lionel Scaloni a recunoscut jocul mai slab al Argentinei din partida cu Elveţia

Tehnicianul naţionalei sud-americane a spus totodată că performanţa reuşită de jucători nu este de neglijat.

“Ei bine, adevărul este că astăzi ne-am chinuit. Știam că este o echipă foarte puternică din punct de vedere fizic și cred că tocmai din acest motiv ne-au pus în multe situații dificile. Nu am reușit să ieșim din unele dintre acele momente complicate. Și, sincer, astăzi norocul a fost de partea noastră, acesta este adevărul, pentru că ei au rămas în inferioritate numerică după eliminarea unui jucător, iar din acel moment echipa a atacat.

Trebuie să fim realiști: avem multe lucruri de îmbunătățit, dar victoriile fac întotdeauna ca totul să pară mai bine. Cu toate acestea, ceea ce a reușit această echipă astăzi este o performanță istorică, chiar dacă am fi putut avea o prestație mai bună. Este un moment istoric să ajungem din nou în semifinale”, a declarat Scaloni.

Reclamă
Reclamă

Lionel Scaloni a vorbit despre întâlnirea din semifinale cu Anglia

Scaloni a vorbit şi despre viitorul meci pe care Argentina urmează să-l joace, în semifinale, contra Angliei. Acesta a avut cuvinte de laudă pentru jucătorii britanici, dar şi pentru Thomas Tuchel. Duelul dintre Anglia şi Argentina va fi miercuri, de la ora 22:00, în direct pe Antena 1 şi AntenaPLAY.

“Vom înfrunta o echipă care joacă un fotbal foarte bun și are un antrenor excelent. Acum însă trebuie să ne refacem din punct de vedere fizic, pentru că acesta este cel mai important lucru în acest moment”, a mai spus Scaloni.

"Cine sunt eu?" Drama unei femei adoptate din România, trimisă în Canada cu identitatea unui alt copil"Cine sunt eu?" Drama unei femei adoptate din România, trimisă în Canada cu identitatea unui alt copil
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine se va califica în finala Mondialului, din semifinala de vis Franţa - Spania?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Cafeaua de specialitate, tot mai scumpă. În București plătești cât în Paris, Berlin sau Amsterdam
Observator
Cafeaua de specialitate, tot mai scumpă. În București plătești cât în Paris, Berlin sau Amsterdam
Cine e tânăra care i-a cucerit cu frumusețea sa pe toți în Cupa Mondială. Se iubește cu un fotbalist celebru
Fanatik.ro
Cine e tânăra care i-a cucerit cu frumusețea sa pe toți în Cupa Mondială. Se iubește cu un fotbalist celebru
8:32

Lionel Messi, un nou record impresionant stabilit după ce Argentina s-a calificat în semifinalele Campionatului Mondial
7:29

VideoJulian Alvarez, gol fabulos în Argentina – Elveţia! Campioana mondială s-a descătuşat după execuţia din prelungiri
7:14

Trei concluzii după Argentina – Elveția 3-1: „Pumele”, din nou pe persoană fizică, și tot mai vulnerabile
7:12

Semifinalele Cupei Mondiale 2026. Când se joacă Franţa – Spania şi Anglia – Argentina
6:45

VIDEOArgentina – Elveţia 3-1. Sud-americanii merg în semifinale după un gol senzaţional al lui Alvarez
5:50

VideoEmbolo, eliminat după o simulare grosolană în Argentina – Elveţia! A început să plângă după ce a văzut roşu
Vezi toate știrile
1 Gigi Becali s-a pomenit cu banii în cont de la Mirel Rădoi. Gestul neaşteptat al tehnicianului oltean 2 FotoGata! Simona Halep şi-a scos în lume iubitul milionar. Surprinşi lângă Kate Middleton, la Wimbledon! 3 Vladislav Blănuță, gata să plece de la Dinamo Kiev! Clubul care l-a convins pe român 4 Verdictul specialistului după faza controversată din Spania – Belgia 2-1 5 FotoErling Haaland, dat de gol de iubita sa: “E puțin jenant că spun asta”. Ce fac cei doi într-o seară obișnuită 6 Comunicatul FIFA după controversa uriaşă de la Norvegia – Anglia 1-2
Citește și
Cele mai citite
A făcut saună şi s-a aruncat în lac. Ce a văzut familia după ce “l-a căutat pe camere” pe Gabi Mureşan. Noi detaliiA făcut saună şi s-a aruncat în lac. Ce a văzut familia după ce “l-a căutat pe camere” pe Gabi Mureşan. Noi detalii
De ce a murit Gabi Mureşan. Cauza decesului: a fost găsit într-un lac!De ce a murit Gabi Mureşan. Cauza decesului: a fost găsit într-un lac!
Gigi Becali s-a pomenit cu banii în cont de la Mirel Rădoi. Gestul neaşteptat al tehnicianului olteanGigi Becali s-a pomenit cu banii în cont de la Mirel Rădoi. Gestul neaşteptat al tehnicianului oltean
Bombă în Liga 1: Nicolae Stanciu a vorbit cu Gigi Becali și e gata să revină la FCSB! Ultimul impediment din calea mutăriiBombă în Liga 1: Nicolae Stanciu a vorbit cu Gigi Becali și e gata să revină la FCSB! Ultimul impediment din calea mutării