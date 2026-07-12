Jurnal Antena Sport | Cântă şi încântă pe scena mondială
Pleneta fotbal are parte de două semifinale de vis la cel mai tare Mondial din istorie.
Pleneta fotbal are parte de două semifinale de vis la cel mai tare Mondial din istorie.
Jurnal Antena Sport | Trăiască MondialulJurnal Antena Sport | Trăiască Mondialul
Jurnal Antena Sport | Dau atacul la campioana mondialăJurnal Antena Sport | Dau atacul la campioana mondială
Jurnal Antena Sport | Toate bune la finalJurnal Antena Sport | Toate bune la final
Jurnal Antena Sport | Cântă şi încântă pe scena mondialăJurnal Antena Sport | Cântă şi încântă pe scena mondială
Julian Alvarez, gol fabulos în Argentina - Elveția! Campioana mondială s-a descătușat după execuția din…Julian Alvarez, gol fabulos în Argentina - Elveția! Campioana mondială s-a descătușat după execuția din…