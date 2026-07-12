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Jurnal Antena Sport | Cântă şi încântă pe scena mondială

Pleneta fotbal are parte de două semifinale de vis la cel mai tare Mondial din istorie.

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Jurnal Antena Sport | Trăiască Mondialul

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Jurnal Antena Sport | Dau atacul la campioana mondială
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Jurnal Antena Sport | Toate bune la final

Jurnal Antena Sport | Toate bune la final
Jurnal Antena Sport | Cântă şi încântă pe scena mondială

Jurnal Antena Sport | Cântă şi încântă pe scena mondială

Jurnal Antena Sport | Cântă şi încântă pe scena mondială
Julian Alvarez, gol fabulos în Argentina - Elveția! Campioana mondială s-a descătușat după execuția din…

Julian Alvarez, gol fabulos în Argentina - Elveția! Campioana mondială s-a descătușat după execuția din…

Julian Alvarez, gol fabulos în Argentina - Elveția! Campioana mondială s-a descătușat după execuția din…