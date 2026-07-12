Jurnal Antena Sport | Dau atacul la campioana mondială
La 40 de ani de la celera “La mano de Dios” a lui Maradona, Argentina şi Anglia se vor bate pentru finala Mondialului.
La 40 de ani de la celera “La mano de Dios” a lui Maradona, Argentina şi Anglia se vor bate pentru finala Mondialului.
Jurnal Antena Sport | Dau atacul la campioana mondialăJurnal Antena Sport | Dau atacul la campioana mondială
Jurnal Antena Sport | Toate bune la finalJurnal Antena Sport | Toate bune la final
Jurnal Antena Sport | Cântă şi încântă pe scena mondialăJurnal Antena Sport | Cântă şi încântă pe scena mondială
Julian Alvarez, gol fabulos în Argentina - Elveția! Campioana mondială s-a descătușat după execuția din…Julian Alvarez, gol fabulos în Argentina - Elveția! Campioana mondială s-a descătușat după execuția din…
Embolo, eliminat după o simulare grosolană în Argentina - Elveţia! A început să plângă după ce a văzut roşuEmbolo, eliminat după o simulare grosolană în Argentina - Elveţia! A început să plângă după ce a văzut roşu