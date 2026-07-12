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Jurnal Antena Sport | Dau atacul la campioana mondială

La 40 de ani de la celera “La mano de Dios” a lui Maradona, Argentina şi Anglia se vor bate pentru finala Mondialului.

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Jurnal Antena Sport | Dau atacul la campioana mondială

Jurnal Antena Sport | Dau atacul la campioana mondială

Jurnal Antena Sport | Dau atacul la campioana mondială
Jurnal Antena Sport | Toate bune la final

Jurnal Antena Sport | Toate bune la final

Jurnal Antena Sport | Toate bune la final
Jurnal Antena Sport | Cântă şi încântă pe scena mondială

Jurnal Antena Sport | Cântă şi încântă pe scena mondială

Jurnal Antena Sport | Cântă şi încântă pe scena mondială
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Embolo, eliminat după o simulare grosolană în Argentina - Elveţia! A început să plângă după ce a văzut roşu