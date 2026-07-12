Jurnal Antena Sport | Trăiască Mondialul
Adi Ilie este Oracolul de la Mondial! Până acum, i-a ieșit tot! A și pariat ca să fie sigur că dă lovitura!
Adi Ilie este Oracolul de la Mondial! Până acum, i-a ieșit tot! A și pariat ca să fie sigur că dă lovitura!
Jurnal Antena Sport | Trăiască MondialulJurnal Antena Sport | Trăiască Mondialul
Jurnal Antena Sport | Dau atacul la campioana mondialăJurnal Antena Sport | Dau atacul la campioana mondială
Jurnal Antena Sport | Toate bune la finalJurnal Antena Sport | Toate bune la final
Jurnal Antena Sport | Cântă şi încântă pe scena mondialăJurnal Antena Sport | Cântă şi încântă pe scena mondială
Julian Alvarez, gol fabulos în Argentina - Elveția! Campioana mondială s-a descătușat după execuția din…Julian Alvarez, gol fabulos în Argentina - Elveția! Campioana mondială s-a descătușat după execuția din…